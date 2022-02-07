珊瑚絨睡衣1980元→399元　一件就夠暖、穿出門也行

記者李薇／綜合報導

回家洗完澡之後，很多人都會換舒適的居家服，準備入眠，「Her森森」推出「人氣熱銷日系居家服」，有Dylce珊瑚絨款、開領襯衫款、草莓蛋糕寬鬆款等等，可以說是滿足各種喜歡可愛風格的少女心，輕鬆轉換放鬆心情。

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▲閨蜜款甜美柔軟 珊瑚絨居家睡衣套裝，售價1980元、特價399元。點我購買。



閨蜜款甜美柔軟 珊瑚絨居家睡衣套裝，售價1980元、特價399元

柔軟的珊瑚絨設計，最適合冬季天氣超冷的季節，一件就足夠頂暖，軟綿綿的材質光澤柔和，柔軟舒適，細膩的觸感讓人摸到就覺得舒服，鬆緊袖口、精緻的包邊褲口、細密工整的車線設計，細節都拿捏得恰到好處。

繽紛小點點長袖開領襯衫睡衣套裝，售價1980元、特價614元

睡衣天天都要穿，多買幾套更替絕不會嫌太多，滿版點點長袖睡衣，穿在身上可愛又繽紛，讓人覺得天天都有好心情，舒適的面料穿起來不刮肌膚，柔軟貼合。

草莓蛋糕可愛寬鬆長袖睡衣裙，售價1980元、特價399元

喜愛吃甜點的女孩，絕對不能錯過這款草莓蛋糕寬鬆長袖睡衣裙，以莫蘭迪粉紅作為基底顏色，印滿草莓蛋糕以及大顆草莓，讓人看到就快要流口水，超可愛的塗鴉風格穿在身上完全療癒，連穿出門都不會覺得太過尷尬。

熱帶雨林柔軟舒適居家服套裝、睡衣套裝，售價1980元、特價599元

成熟大人味絕對會喜歡的熱帶雨林柔軟舒適居家服套裝，以樹葉、熱帶雨林的風格設計，看起來頗有成熟的女人味，簡約的花朵搭配時髦的樹葉點綴，看起來更加療癒奔放，讓人穿在身上一秒就有度假氣息。

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小幸運 針織棉 薄款情侶襯衫睡衣、居家睡衣，售價1980元、特價659元

不習慣穿太厚睡覺的女孩，可以挑選這款針織棉設計的襯衫式睡衣，材質吸濕排汗又透氣，完全不會有悶熱感，穿起來不僅輕便好做事，也可以有修身的效果，看起來顯瘦又舒適，絕對是女孩必備款。