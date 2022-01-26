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難怪常常昏沉沒精神！早上別做6大NG行為：再睡5分鐘會更累

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▲▼ 早上別做6大NG行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲許多生活習慣會影響到一整天的精神狀態。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unspash、pexels

「一日之計在於晨」早晨可以說是一天中最重要的時間，從起床睜開眼的第一件事到早餐吃什麼，都會影響一整天的精神狀態和身體狀況，尤其有些壞習慣看似無傷大雅，卻可能就是讓你上班時常覺得昏沉、沒精神的元兇。像是以下很多人早上都在犯的6個NG行為，快從今天開始改掉，從此都能迎接美好的早晨。

1.按掉鬧鐘再睡片刻

大多數人早上都是依靠設定鬧鐘來叫醒自己，但鬧鐘按掉以後，5分鐘或10分鐘會再響一次，應該有些人早上都會連續按掉鬧鐘幾次，直到時間逼近才起床，但這其實是很不好的習慣。

因為每次按掉鬧鐘再躺回去，就會進入一個新的睡眠循環，但時間都太短，導致這些循環都不完整，等到最後起床時就會感覺比第一次醒來時更累。日本睡眠專家表示，當你按掉鬧鐘再回去睡了兩三次，大腦會被這種不完整的睡眠循環給混淆，導致一整天都昏昏沉沉，尤其是剛起床後的幾個小時，會一直處於想睡覺的狀態。所以最好的做法是，當鬧鐘一響就敦促自己盡量爬起來，別再一而再按掉鬧鐘貪睡。

2.緊閉窗簾

日本睡眠專家建議，在睡前別把窗簾整個緊閉，要留下一道縫隙，等到早晨就能讓陽光來喚醒我們，且自然光可促使身體分泌皮質醇，能幫助提高一整天的專注力，也會幫助我們做出更正確、聰明的決定。

3.洗熱水澡

雖然早上溫度比較低，洗熱水澡很舒服，但因為熱水澡會幫助肌肉放鬆，甚至會降低心率，會使人更加想睡覺。如果早上有習慣洗澡的人，可用偏涼一點的水溫來洗，更能讓人覺得清醒，而且一天都會有好心情。

▲▼ 早上別做6大NG行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲早上起床建議先喝杯溫開水。

4.起床後就喝咖啡

每天早上喝上一杯咖啡也是許多人的習慣，但記得，別一起床就喝咖啡，起床後的第一杯飲品不應該是咖啡，而是一杯溫水。醒來後喝一杯溫開水可以幫助身體補充夜晚睡眠時流失的水分，還有助於提高免疫力、強化腸胃，幫助把睡眠時累積在體內的毒素、老廢物質排掉，同時改善、預防排便不順。此外，早上喝上一杯溫水還能幫助提高身體的敏銳度，調節大腦和身體一天的運作。

5.醒來一睜眼就看手機

現在這年代人人離不開手機，應該很多人早上一睜開眼的第一件事就是看手機，但其實這個動作無形中會給大腦增加壓力和焦慮。日本睡眠專家建議，睡前把手機放在稍微遠一點的地方，幫助防止防早上一醒來就看手機，且最好直到吃早餐前都不要看手機、電腦等3C產品。

▲▼ 早上別做6大NG行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲早餐只吃麵包＋飲料，只攝取到碳水和糖。

6.早餐只吃碳水和糖

早上趕著上班，有些人早餐經常就是一個麵包加一杯奶茶或拿鐵，但這樣的早餐只攝取到了碳水化合物和糖，對身體才說很不好。早餐要盡量多攝取蛋白質，像是雞蛋、豆製品、肉類等，除了能維持比較久的飽足感，也能幫助提高專注力，工作起來效率也更好。

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關鍵字：

生活, 生活習慣, 早上, 早晨, NG行為, 錯誤, 沒精神, 精神差, 昏沉

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