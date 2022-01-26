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金多美、崔宇植「情侶圍巾」被熱搜　網友狂標另一半：我們也去買！

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記者王則絲／台北報導

由韓星金多美、崔宇植主演韓劇《那年，我們的夏天》，於近日迎來完美大結束，讓人又哭又笑的酸甜情節擄獲了眾多劇迷，男女主角也因此人氣暴漲。而在最後一集中，金多美與崔宇植兩人圍著「情侶圍巾」演出甜蜜畫面，導致這條圍巾瞬間搜尋度暴增，網友們紛紛標記另一半：「我們也去買！」

▲金多美、崔宇植圍巾。（圖／翻攝自IG）

▲金多美、崔宇植主演新劇《那年，我們的夏天》迎來大結局。（圖／翻攝自SBS）

雖然金多美與崔宇植的外型與主流審美的類型不盡相同，但是兩人皆是網友們認證的第二眼美女、第二眼帥哥，會越看越耐看，讓人深陷他們無害又可愛的顏值當中，也因此金多美與崔宇植組成的CP更是速配，劇迷們全都私心希望他們原地結婚！

▲金多美、崔宇植圍巾。（圖／翻攝自IG）

▲金多美、崔宇植於劇中戴的情侶圍巾被網友們熱搜。（圖／翻攝自IG）

日前《那年，我們的夏天》迎來大結局，金多美與崔宇植於其中一幕劇情裡，開心的圍上了「情侶圍巾」，兩人畫面看起來既幸福又甜蜜，也因此讓網友們紛紛搜尋起同款圍巾。原來這條圍巾是來自小眾精品Acne Studios，採用羊駝毛、羊毛和馬海毛編織而成的繽紛格紋圍巾，大廓形的樣式讓男生女生都可以使用，加上粉嫩的配色正好適合金多美與崔宇植可愛溫暖的形象，許多網友都在留言區瘋狂標記另一半：「這條圍巾很漂亮，我們也去買！」、「昨天一看到我就去搜同款」、「好想買啊！」

▲金多美、崔宇植圍巾。（圖／翻攝自IG）

▲Acne Studios的圍巾。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

金多美, 崔宇植, 那年我們的夏天, 情侶圍巾

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