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歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜於25日從上海搭機準備返台北過年，被捕捉到了最新的機場穿搭造型，只見她一派休閒的穿上棒球外套與牛仔褲現身，是她私下最喜歡的街頭風打扮，不過視線往下一看才發現，她腳下還踩著一雙「洞洞鞋」，是被一般民眾視為難以駕馭的災難單品，立刻引發網友兩極反應：「像淘寶貨，而且還是低端的。」

▲歐陽娜娜。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜最新機場穿搭。（圖／CFP）

歐陽娜娜已經近兩年沒有回台，先前還因無法見上外婆最後一面而在節目上難過落淚，近日終於能返台過年，想必心情非常的好。於上海機場準備搭機時，歐陽娜娜便被捕捉到休閒裝扮的身影，而她的機場穿搭一向是網友們的焦點，這次也不例外引起討論。

▲歐陽娜娜穿crocs。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜與Crocs聯名鞋款。（圖／翻攝自微博）

卸下各大場合上的華服，歐陽娜娜私底下喜歡穿得很寬鬆、街頭，這次現身機場她身穿棒球外套搭配牛仔寬褲，輕鬆且低調，而她腳踩的「洞洞鞋」則是意外成為亮點，原來這是她與Crocs推出的聯名鞋款，上頭有大大的小貓掛飾，以及彩色的串珠、音符等徽章，很有歐陽娜娜俏皮少女的個人風格。

可愛設計讓許多粉絲都讚：「這雙鞋顏值太高」、「很想擁有！」但還是有不少人吐槽，認為這種洞洞鞋依然是災難單品，「像淘寶貨，而且還是低端的」、「是我不敢穿出門。」

▲歐陽娜娜穿crocs。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜穿crocs。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜其實已於去年底升格為Crocs代言人。（圖／翻攝自微博）

關鍵字：

歐陽娜娜, 災難, 洞洞鞋, 機場穿搭

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