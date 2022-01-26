fb ig video ETtoday search mobile

韓妞沒有痘痘困擾的原因！專家揭秘5個「長痘時不能做的事」

>

▲▼ 韓專家揭秘長痘時不能做的5件事 。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

▲把握長痘時的正確護理觀念就能避免留下痘疤。（圖／翻攝IG@yubi_190、@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導

你是不是也覺得好奇，為何韓妞每個人皮膚都這麼好，感覺都沒有痘痘困擾？其實她們當然也會冒痘，只是她們很懂長痘痘時該怎麼保養和借助皮膚科管理院所的專業治療，韓國皮膚專科院長就指出，長痘痘時千萬別做以下5件事，才能幫助改善痘痘情況並避免留下礙眼痘疤。

▲▼ 韓專家揭秘長痘時不能做的5件事 。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

＃吃油膩的食物

盡量少吃加工食品、油炸物，這類食物對痘痘都不好，像是炸雞、烤肉或蛋糕甜點這類，越吃痘痘就越嚴重。

＃熬夜晚睡

熬夜會刺激皮脂腺分泌油脂，會加重痘痘情況，且晚上10點～凌晨2點是肌膚新陳代謝最佳時間，此時腦下垂體分泌褪黑激素最多，具有良好修護效果，充足的睡眠，有助於穩定肌膚狀況、修護痘痘肌，所以盡量不要熬夜，養成健康規律的生活作息。


＃忽略清潔卸妝

每天一定要認真做好卸妝、洗臉，日常做好臉部清潔，臉上才不容易滋生細菌，也避免殘妝髒污留在臉上堵塞毛孔。但要注意的是，別因為想洗乾淨就用力搓揉肌膚，使用適當的潔顏產品溫和清除臉上髒汙就好。

＃使用太油潤的保養品

太過油膩、濃潤的保養品容易堵塞毛孔，會大幅提升長痘痘的機率，尤其是容易長痘痘的人，一定要避免。此外，盡量選擇有標明無致痘、致粉刺風險的護膚品，也能幫助改善。

 ▲▼ 韓專家揭秘長痘時不能做的5件事 。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

▲皮膚科醫師提醒不要用手擠痘痘，以免二次發炎。（圖／翻攝pexels）

＃用手擠痘痘

很多人看到痘痘冒出來就會忍不住想要擠，但千萬要忍住！用手擠痘痘很容易導致二次發炎或是更大面積的紅腫，進而造成色素沈澱，留下痘疤、痘坑凹洞。但有一種情況可以處理，就是已經冒出白頭的痘痘，可以在專業皮膚科以粉刺針清理，幫助清潔、消炎鎮定，有助於更快恢復。

►黑色食物有助長黑髮？皮膚科醫師曝「美顏食補4大NG迷思」

►皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現

►皮膚科醫師教3招拯救「熬夜臉」！「疊加乳霜法」告別粗糙暗沈

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痤瘡, 青春痘, 抗痘, 禁忌, 韓國, 皮膚科醫師, 院長

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應 41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏 新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決 羅霈穎精品拍賣吸百人繳20萬元參與　愛馬仕包5千元起標最夯 2022年健康運最好的星座TOP 3！各星座注意要點，金牛小心閃到腰 大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面