韓妞沒有痘痘困擾的原因！專家揭秘5個「長痘時不能做的事」

▲把握長痘時的正確護理觀念就能避免留下痘疤。（圖／翻攝IG@yubi_190、@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導

你是不是也覺得好奇，為何韓妞每個人皮膚都這麼好，感覺都沒有痘痘困擾？其實她們當然也會冒痘，只是她們很懂長痘痘時該怎麼保養和借助皮膚科管理院所的專業治療，韓國皮膚專科院長就指出，長痘痘時千萬別做以下5件事，才能幫助改善痘痘情況並避免留下礙眼痘疤。

＃吃油膩的食物

盡量少吃加工食品、油炸物，這類食物對痘痘都不好，像是炸雞、烤肉或蛋糕甜點這類，越吃痘痘就越嚴重。

＃熬夜晚睡



熬夜會刺激皮脂腺分泌油脂，會加重痘痘情況，且晚上10點～凌晨2點是肌膚新陳代謝最佳時間，此時腦下垂體分泌褪黑激素最多，具有良好修護效果，充足的睡眠，有助於穩定肌膚狀況、修護痘痘肌，所以盡量不要熬夜，養成健康規律的生活作息。

＃忽略清潔卸妝



每天一定要認真做好卸妝、洗臉，日常做好臉部清潔，臉上才不容易滋生細菌，也避免殘妝髒污留在臉上堵塞毛孔。但要注意的是，別因為想洗乾淨就用力搓揉肌膚，使用適當的潔顏產品溫和清除臉上髒汙就好。

＃使用太油潤的保養品



太過油膩、濃潤的保養品容易堵塞毛孔，會大幅提升長痘痘的機率，尤其是容易長痘痘的人，一定要避免。此外，盡量選擇有標明無致痘、致粉刺風險的護膚品，也能幫助改善。

▲皮膚科醫師提醒不要用手擠痘痘，以免二次發炎。（圖／翻攝pexels）

＃用手擠痘痘



很多人看到痘痘冒出來就會忍不住想要擠，但千萬要忍住！用手擠痘痘很容易導致二次發炎或是更大面積的紅腫，進而造成色素沈澱，留下痘疤、痘坑凹洞。但有一種情況可以處理，就是已經冒出白頭的痘痘，可以在專業皮膚科以粉刺針清理，幫助清潔、消炎鎮定，有助於更快恢復。

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