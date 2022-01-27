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李敏鎬同框國際超模拍廣告帥炸！網紅「面癱黑人哥」竟也參一咖

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記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬新劇《柏青哥》開播在即，近期開始有新代言曝光，於時裝品牌BOSS最新釋出的形象廣告中，李敏鎬便擔任明星陣容之一，與國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、海莉比伯（Hailey Bieber）、祖安史摩（Joan Smalls）一起出鏡，穿上新裝模樣簡直帥炸，不過令人意外的是，同樣參與廣告的竟還有TikTok網紅「面癱黑人哥」卡比萊姆（Khaby Lame）！

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲李敏鎬出鏡BOSS最新廣告。（圖／品牌提供，以下同）

BOSS於近日正式發布由全明星陣容出鏡演繹的春夏系列「#BeYourOwnBOSS」廣告形象片，由知名時尚攝影師Mikael Jansson所掌鏡拍攝。其中李敏鎬的出現，讓許多粉絲們超驚喜，除了穿著黑色LOGO帽T拍攝一組黑白大片外，李敏鎬也演繹西裝造型搭配Monogram Polo衫，展現帥炸高顏值。

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲廣告陣容還包括（由左至右）Hailey Bieber、Kendall Jenner和Joan Smalls，英國職業拳擊手Anthony Joshua、義大利網球冠軍 Matteo Berrettini、德國田徑運動員Alica Schmidt。

廣告中的全明星陣容還包括了國際超模Kendall Jenner、Hailey Bieber和Joan Smalls，全是個大品牌愛用的一線模特，此外美國饒舌歌手Future、英國職業拳擊手Anthony Joshua、義大利網球冠軍 Matteo Berrettini以及德國田徑運動員Alica Schmidt亦皆參與演出。

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲人氣網紅Khaby Lame「面癱哥」驚喜現身廣告。

而其中最令人吃驚的面孔，絕對是TikTok超人氣網紅Khaby Lame的出現！有「面癱哥」、「無奈哥」綽號的Khaby Lame，因爲拍攝各種吐槽的影片，以無言的搞笑表情與動作在全球大爆紅，人氣不亞於藝人，他曾在去年米蘭時裝周時獲邀出席BOSS大秀，當時穿上BOSS西裝亮相讓粉絲們意外發現他可是個衣架子，185公分纖細高挑的身形很能駕馭服裝，這回與個大明星超模拍攝廣告外，BOSS還透露將擴大與面癱哥的合作範疇，其中還包括雙方預計未來將推出聯名系列。

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Boss全明星形象廣告。（圖／品牌提供）

▲BOSS透露未來將擴大與面癱哥的合作範疇。

關鍵字：

李敏鎬, BOSS, 坎達爾珍娜, Kendall Jenner, 海莉比伯, Hailey Bieber, 祖安史摩, Joan Smalls, 面癱哥, Khaby Lame

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