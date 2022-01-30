桃園美食排行榜TOP10！豪華海鮮丼、焦糖布丁太吸睛

圖、文／MENU美食誌

跟桃園美食不熟嗎？跟著MENU一起吃起來，你心目中的桃園美食沙漠從今天開始有綠洲！

TOP 10／辺間屋梅子友美子

店內裝潢風格簡潔純白且清爽明亮，小山園抹茶草莓戚風，綠色的抹茶搭配鮮紅的草莓點綴，抹茶的茶香帶點草莓的酸甜口感，加上綿密奶油戚風完美的組合！

▲辺間屋梅子友美子（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

TOP 9／友美子珈啡 CAFE YUMIKO

白色的門面搭配黑色招牌，簡單的日系風格。小山園抹茶芒果戚風 $180，蛋糕是4吋的尺寸，戚風蛋糕體很鬆軟且抹茶味非常濃！

▲友美子珈啡 CAFE YUMIKO（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

TOP 8／旅人咖啡館桃園店

位於桃園後站的旅人咖啡館，獨棟清水模的建築，簡約有特色！炙烤雞腿排早午餐，去骨的炙烤雞腿排，外皮酥脆且內部柔嫩多汁，搭配烤的酥香鬆軟的麵包，味道偏清淡。

▲旅人咖啡館桃園店（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）

TOP 7／SÖT CAFÉ BISTRONÖMY 禾林浮島桃園店

簡約的清水模搭配大量的木質元素，挑高、開放式的空間，大片的落地窗外滿是綠意，除了有一般的開放式座位，還有包廂式的位置，建議要事先預定。

▲SÖT CAFÉ BISTRONÖMY 禾林浮島桃園店（圖／美食客sanli86提供）

TOP 6／河童 KAPPA 青埔店

外觀全都是落地窗，可以看到裡面以黑色工業風格為主的裝潢。煎松阪豬，肉給的份量十分大方，且十分厚和大塊，吃起來很Q彈且帶有脆脆的口感。

▲河童 KAPPA 青埔店（圖／美食客牛妹提供）

TOP 5／坐著做。海鮮丼飯專門店

有蒸蛋、手捲、丼飯、私房菜、食材加點、飲料等幾大項，湯與醋飯是可無限續碗的。必點蒸蛋，口感滑順且用料豐富，食材新鮮、十分美味！

▲坐著做。海鮮丼飯專門店（圖／美食客Lemon提供）

TOP 4／癮食聖堂 POPPY CHURCH

以舊教堂改建而成，結合了Café和Bistro的複合式餐酒館，價位落在$80～$260之間。教堂布丁，上層的焦糖網格將整個布丁罩住，底層的布丁口感綿密滑順，搭配上苦甜的焦糖，十分美味！

▲癮食聖堂（圖／美食客雙魚女小宇宙o思思提供）

TOP 3／阿含THAI

帶著峇里島風格的泰式餐廳，沒有提供電話預約，只能現場登記。泰式炸雞翅，先醃過的雞肉自帶鹹香，炸好後皮薄酥脆不會太過油膩，裡面還緊緊鎖住肉汁。

▲阿含THAI（圖／美食客企鵝多而滾提供）

TOP 2／TAMA TAMA / たまたま 慢食堂

老屋改造風的日式刨冰店，從裝潢布置到餐點都散發濃濃日式氛圍。主打日式刨冰，尤其以抹茶系列的最具人氣，還有焙茶、當季水果類的刨冰，其他則有紅豆湯、烤麻糬和烤糰子等。

▲TAMA TAMA / たまたま 慢食堂（圖／美食客破產小姐提供）

TOP 1／IKEA 桃園店

除了可以買東西，還可以吃美食！飲料、冷盤、炸物、麵包、甜點、霜淇淋，選擇種類非常多！必點人氣炸雞翅、肉丸！

▲IKEA 桃園店（圖／美食客Goldsmiths118提供）

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