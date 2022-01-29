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台北美食TOP10來了！信義區手作烘焙新進榜、冠軍連續衛冕兩年

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圖、文／MENU美食誌

拉麵、豆花、網美咖啡廳、咖哩，好吃又好拍，讓你嘴巴跟手都忙得停不下來！

TOP 10／MEAT UP

被日媒評選為台灣十大必訪打卡餐廳，餐廳的牆面與地板都是熱情的紅色，搭配一整排夢幻的燈泡與星星造型燈。焦糖舒芙蕾，酥軟的舒芙蕾，搭配甜而不膩的鮮奶油，讓人停不下來。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲MEAT UP（圖／美食客Alice提供）

TOP 9／蘭力BE-HOUSE手作烘焙

藏在莊敬路的巷弄裡，由幾位熱愛畫畫的藝術創作者所經營，把糕點當作藝術創作，做出精緻美味的甜點。春櫻香橙起司蛋糕，吃起來十分爽口且一點都不會膩口！

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲蘭力BE-HOUSE手作烘焙（圖／美食客黃吉安提供）

TOP 8／白水豆花台北永康店

麥芽糖花生豆花，細緻的豆花搭配糖水，味道口感都恰到好處。用宜蘭雪山泉水和太平洋海洋深層水，遵循古法熬煮製作鹽滷豆花，最後再撒上當日現刨的麥芽花生糖。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲白水豆花台北永康店（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

TOP 7／屋莎鬆餅屋 WOOSAパンケーキ京站店

主打日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材。蒙布朗冰淇淋鬆餅，鬆餅都是現點現做，每小時限量20份，雲朵般的鬆餅，厚度約5公分，搭配栗子泥、香草冰淇淋、安格斯醬，味道十分豐富。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲屋莎鬆餅屋（圖／美食客Bonnie提供）

TOP 6／十巷咖哩

店內用餐環境很樸素，需沿著兩面牆壁面壁用餐。唐揚雞咖哩$165，炸雞很大塊也很大方，油脂多汁鹹香中帶著白胡椒味，一旁還有相當新鮮的生菜，咖哩與飯都可以續加。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲十巷咖哩（圖／美食客莉莉吃起來提供）

TOP 5／JAI宅 西門店

藏在尋常大樓中的綠意樂園，讓你彷彿在森林中用餐一般。JAI橘醬爆炸蛤蜊宅宅麵，滿滿蛤蜊環繞義大利麵一圈，搭配自製的創意橘醬，融入奶油香與番茄蔬果的甜，讓人一口接一口。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲JAI宅 西門店（圖／美食客Penny愛吃吃提供）

TOP 4／THE ANTIPODEAN SPECIALTY COFFEE

主打澳洲風格的咖啡店，內用低消每人一杯飲料，用餐時間限時兩個小時。皇后大早餐$890，設定是兩人份的量，料理方式皆講求食材原味，並未佐以過多調味，飽餐一頓也不會有負擔感。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲THE ANTIPODEAN SPECIALTY COFFEE（圖／美食客_L.M.CHiEH_提供）

TOP 3／隱家拉麵赤峰店

赤峰店的隱家拉麵是一個獨棟的建築物。必點豪華叉燒拼盤$100，舒肥雞是鮮嫩的雞胸肉，雞腿叉燒經過炙燒非常香，舒肥豬十分軟嫩且帶有黑胡椒的香氣，肥而不膩。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲隱家拉麵赤峰店（圖／美食客momo提供）

TOP 2／柑橘拉麵 SHINN

店門口以木頭裝潢，座位幾乎都是高腳椅吧台，整體像是咖啡廳。餐點主要可分為日式油麵（拌麵）、拉麵和飯類。鹽味拌麵的麵條咬勁不錯，且口味蠻清淡的。

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲柑橘拉麵 SHINN（圖／美食客與龍共舞提供）

TOP 1／一蘭拉麵 ICHIRAN ラーメン

位於捷運象山站附近，店內空間乾淨明亮，座位採用一人一格的單人吧台形式。一碗基本的拉麵288元，湯頭濃度、蔥蒜及麵體軟硬都可隨個人喜好做調整！

▲台北美食。（圖／MENU美食誌）

▲一蘭拉麵（圖／美食客魚魚小遊食提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 排行, 台北, 咖啡, 咖啡廳, 拉麵, 甜點, 美食, 台北車站, 餐廳

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