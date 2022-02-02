星巴克「荔荔粉巧拿鐵」神來一筆　秒變超夯粉狐狸　網：顏值天花板

實習記者施至真／綜合報導

適逢新年及2月情人節，大陸星巴克推出一款超美新品「荔荔粉巧拿鐵」，飄散著淡淡荔枝清香與夢幻的粉嫩配色，讓所有型男少女都無法抗拒。不少網友甚至自行DIY，為飲品加上耳朵，立刻變成大陸迪士尼最夯的粉紅狐狸「玲娜貝爾」，不僅顏值超高，網友品嚐後大呼「喝完會流淚！」

▲粉嫩荔荔粉巧拿鐵，灑滿巧克力碎粒好誘人。（圖／翻攝自小紅書@Binery，@9reta＿st）

大陸星巴克近期推出一款「荔荔粉巧拿鐵」新品，使用精選烏龍茶與甜香荔枝糖漿，融合絲滑不膩口的燕麥奶，最後再鋪上肥滋滋的特製荔枝鮮奶油，與比利時粉色巧克力，不僅顏值超高，滿滿茶香與荔枝果香交織出來的好味道，讓不少網友表示：「喝一口就會愛上」、「有沒有人像我一像，喝完會流淚！」、「以為會很膩口，喝起來卻很清爽」、「沒忍住衝動，火速嚐鮮超喜歡」等等。

不少網友甚至發揮創意，為荔荔粉巧拿鐵加上粉紅色軟糖當作耳朵，粉粉嫩嫩的配色，就好像迪士尼達菲家族的新成員「玲娜貝爾」一樣，不僅好喝又有創意，還被譽為星巴克飲品的顏值天花板，身為達菲家族狂粉，想要GET超可愛的玲娜貝爾同款配色飲品，就一定要動手DIY看看。

▲加上軟糖耳朵，馬上變成玲娜貝爾同款飲品。（圖／翻攝自小紅書@stephanie，@實在人Suki）

另外，也有網友分享，北美星巴克超經典的美式蛋糕棒棒糖，居然出了一款橘粉小狐狸的造型款，讓網友興奮表示「仿佛看到玲娜貝爾的身影」，雖然宣傳照與實體造型有一定的差距，但還是相當有意思呢。

▲小狐狸蛋糕棒棒糖似乎有點像玲娜貝爾。（圖／翻攝自小紅書@小拉想睡覺）

除了星巴克，大陸肯德基也推出一款超適合情人節的「莓好時光草莓冰淇淋」，口感絲滑濃郁的草莓冰淇淋，莓果香氣十足、不甜膩，就連甜筒餅乾都是夢幻的粉紅色，實在非常適合情人節約會食用。

▲情人節約會必吃草莓冰淇淋。（圖／翻攝自小紅書@DannyZhou）