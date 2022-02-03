在「愛」的關係裡覺得我不夠好？隨他人起舞，反而會遺失自己

▲在名為「愛」的關係裡，很容易覺得自己不夠好。（圖／pexels@JESSICA TICOZZELLI）

文／女子學

看著某電視節目，眾人在談論「遇到一些情況時，是不是還要結婚？」的話題，當講到女方因準公婆常說出讓人感到不適的話，在跟男方反應後，得到的卻只是敷衍的回，「他們都這樣，你不要介意。」當下，便把這與朋友 C 所發生的事情重合了起來。

愛這個人，就對自己的委屈視而不見？

▲愛這個人，就對自己的委屈視而不見。（圖／pexels@icon0.com）

「他們到現在都還沒把我當成家人，我在想……我是不是不夠好？」從 C 的口中聽到這句話，感到有些詫異。C 是個獨立自主的人，不算是超有自信，但至少不會妄自菲薄，在工作和處事上也都是個很穩妥的人。

結婚三年，公婆總是酸言酸語地對待她，她無法理解為什麼會這樣？一開始，還有精力去應付這樣的情況，想說只是因為彼此都還不是很了解對方，時間久了，一定會變好的，但隨著情況加劇，換來的只是無止盡的疲憊。

她試著跟老公反應，希望能緩解這樣的關係，可得到的回應不是「我爸媽講話就是這樣，你聽聽就好」，或者就是頂多在她又被酸的時候，跟自己的爸媽說「不要這樣」，完全沒有正視這個情況的嚴重性，而試著去跟自己的爸媽溝通解決。

看著這樣的情況一再的發生，C 開始對自己沒了信心，因為不管她怎麼做，就是無法得到公婆的認可，又加上她不想讓老公夾在中間難做，漸漸地她就把遇到的委屈都吞進肚裡。

看著這樣的她，不禁感概「愛」是不可理喻的，在它的驅使下，讓人變得誰也不像，自己不再是自己，再像也不是別人真的想要的那模樣。只是因為愛這個人，所以就要「愛烏及屋」，把自己低到塵埃裡去嗎？

有句話是這樣的，「結婚是你離開你家，我離開我家，我們一起共組新的家庭。」你是你家的寶貝兒子，我也是別人家的掌上明珠，我們都是被原生家庭所疼愛的個體。因為相愛，選擇步入婚姻，在這條路上，我們要的是一起成長，遇到各種難題能互相扶持，商量如何去解決，而不是把各自擁有的美好耗在不健康的關係內，你的家人有問題，交給你去溝通，我的家人有疑問，我自己去解決，若是我們的家庭有任何疑難雜症，那就是我們要一起分析「這是怎樣，如何處理？」並攜手面對。

因「愛」迷失後，開始發現自己好

▲隨著愛人的好惡起舞，反而會遺落了自己。（圖／Pinterest）

有沒有過這樣的情況？明明沒有想這樣做，卻在「愛」的潛移默化下去模仿或去學著成為對方所喜歡的樣子，就像艾怡良在《我多想變成她》所描寫的：

誰記得 當初 什麽 模樣

連他的一舉一動一笑 我都盡力模仿

每個弱小光點都搖晃 映著傷

看不清的才遺落自己 是嗎—艾怡良《我多想變成她》

在「愛一個人」的路上，我們常常不自覺得會去觀察對方喜歡什麼，而試著往那邊前進，若不喜歡什麼，則想盡辦法避免，就這樣拼拼湊湊，組成了一個自己都不認識的自己，日子久了，連自己最初的那個模樣都想不起來了。

兩個人會相愛，一定是當時在對方身上看到了吸引自己的特質，可在一起的時間久了，逐漸就忘了那個「亮點」，也許我們可以不時的問對方，「我是哪一點，讓你會決定跟我在一起？」就好好地維護這個我們原本就擁有的「他喜歡的地方」，而不是隨著他的好惡起舞，這樣就不會看不清，而遺落了自己。

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