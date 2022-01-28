洗完頭一定要二次管理！4款「植萃護髮品」打造蓬鬆亮澤感

▲4 家採用自然植萃成分的專業養護髮品。（圖／黑淬絲官方粉絲團、IG@hairrecipe_official）

文／女子學

年歲漸長，猛然驚覺過去整頭黑亮蓬鬆的秀髮，在歲月消逝的同時，變得如稻草般扁塌、乾燥、失去光澤。每天出門前用各種吹風機、電棒捲來撐起髮根、試圖恢復年輕時的蓬鬆亮澤感，頭髮反而損傷的更嚴重，變得越來越難以修復。

想擁有一頭輕盈空氣感的完美髮型，重點還是在於洗髮後的「二次管理」。透過專家研究出各種對髮肌有益的植物精華，溫和不刺激的改善頭皮環境、撫平髮絲分岔，才能找回原有健康且富有光澤彈性的秀髮。以下就推薦 4 家採用自然植萃成分的專業養護髮品：

1. BOTANIST 櫻花護髮膏

▲BOTANIST 櫻花護髮膏。（圖／IG@botanist_chinese）

BOTANIST 強調「源自大自然恩惠」的品牌理念，推出後持續在日本累積高人氣。其植物性春意櫻花系列特別針對春季乾燥氣候設計，加入特殊防護配方，加強改善因乾燥、PM2.5、花粉、UV、溫差等造成的頭髮問題，並搭配特殊「春季花卉保濕成份」，包含梅果精華、桃葉精華及日本晚櫻花精華給予秀髮保水呵護，並同時調理頭髮角質層及頭皮。

其中櫻花護髮膏小小一罐不僅可以拿來護髮，以油脂包覆滋潤保護髮絲，還可以當作護手霜使用，相當方便。

2. 黑淬絲植萃賦活養髮液

▲黑淬絲植萃賦活養髮液。（圖／黑淬絲官方粉絲團）

黑淬絲秉持著「從根源改變的力量」，引進日本富士產業株式會社長年暢銷的養髮秘方，打造適合東方人髮質的植萃賦活養髮液。

嚴選七種植萃精華：日本奈良特選柿葉、甘草次酸、植物固醇、芭樂葉精萃、桑白皮精萃、維生素 E 及大豆固醇，以照護髮肌為出發點，將草本滋養精華隨著每日早晚輕柔的按摩送入髮根，從根本滋養髮肌，強健髮根，使髮絲強韌不落地、深層滋養不分岔、彈性豐盈不扁塌。使用後清爽好吸收，養出健康好髮質。在台灣更有專業皮膚科醫師認證推薦，使用上更為安心。

3. Hair Recipe 純米瓶護髮油

▲Hair Recipe 純米瓶護髮油。（圖／IG@hairrecipe_official）

日本 Hair Recipe 髮的料理，品牌旗下純米系列以「將千粒米萃煉成一滴精華」為主打，擁有分子極小、高滲透的特色，深入髮絲鎖住水分，並另含穀維素、角鯊烯促進保濕，保持彈性光澤。推薦乾枯髮使用。洗護後小小 1~2 滴針對髮尾塗抹，再用吹風機吹乾即可。

4. KaiZen 凱嵐植萃舒緩頭皮修護霜

▲KaiZen 凱嵐植萃舒緩頭皮修護霜。（圖／IG@kaizen.tw KaiZen）

凱嵐以「看見你的需求、聆聽你的聲音、解決你的困擾」為初衷，加上創辦人「我敢自用，才敢分享」的理念，用心創造出充滿共感的生活品牌。主打商品「植萃舒緩頭皮修護霜」採用台灣諾麗果萃取、加拿大柳蘭萃取、檸檬香桃木萃取、復活草萃取、桑白皮萃取、咖啡因、庫拉索蘆薈萃取及白夏菊萃取，針對頭皮進行控油、補水、活絡髮肌等。

免沖洗頭皮萬用霜設計，可以隨拿即用舒緩頭皮不適。揉合佛手柑、含羞草與松木香韻，特調出充滿層次的舒爽放鬆香氣，使用後微涼感也讓頭皮有呼吸的清爽感覺。

時代進步一次次的見證「只有懶女人沒有醜女人」，想要擁有一頭蓬鬆、髮量豐盈的秀髮，需要多花點心思細心管理。編輯建議，若想要加強效果，可另外搭配奈米水離子吹風機，高滲透奈米水離子技術，能滲透毛鱗片撫平毛躁，讓吹髮也不只是吹乾水分，而是給予髮絲水分，吹整出柔順秀髮。

延伸閱讀：

強健髮根，告別脆弱扁塌！ 熱門品牌養髮品 4 推薦：從頭皮到髮尾，享受極致深層的修護



日系職人養護專業，黑淬絲取自柔和的植物精華：自深層髮肌保養起，賦予強韌豐盈髮肌力



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/