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職場不要埋頭苦幹！懂得「向上溝通」，主管才會對你印象深刻

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▲向上溝通。（圖／女子學）

▲職場環境缺乏良好的向上溝通，可能使工作效率不佳。（圖／unsplash@Wiz）

文／女子學

職場向上溝通的硬底子，你具備嗎？所謂向上溝通，是指訊息由下層傳至上層、或員工傳至主管的資訊或意見。若職場環境只有向下傳達而缺乏良好向上管理，如此溝通不順暢可能使工作效率不佳，而更糟的是，此時若有比你更會向上溝通的同事出現，兩者的差距便立判高下。

你不說，主管無法通靈你的實際作為

▲向上溝通。（圖／女子學）

▲缺乏向上溝通，主管無法知曉你的工作狀況。（圖／unsplash@Christina@wocintechchat.com）

職場上最不願面對的狀況其一：為了將工作發揮至最好日以繼夜投注心力，經常熬夜加班透支體力，最後終於順利結案，心裡期待做完一檔成效不錯的專案能獲得主管賞識，卻在年度對談時聽到主管評價你「工作態度可以更積極」。

為什麼會是這種評價？專案成效優異主管沒注意嗎、每天早到晚退加班還不夠積極嗎？但事實上，主管真的不知道成功的背後你投注過哪些努力，而之所以不知道，原因便出在「你自己」沒有向上匯報給他。你或許會想，主管的職責不正是帶領旗下員工做好工作，難道主管無法自己從結果中意會這有多不容易嗎？這就像情侶吵架時，有一方悶悶不樂要對方猜自己生氣的理由，甚至暗自難過對方都不懂自己為感情付出多少努力。與其花費更多時間成本要對方猜，不如整理後直接告訴對方，這樣既能透露自己想傳達的訊息，也讓主管掌握你的工作狀況。

向上管理不是邀功，而是職場上的臨門一腳

▲向上溝通。（圖／女子學）

▲向上管理不是邀功，而是職場上的臨門一腳。（圖／unsplash@Jason Goodman）

主管要向下管理的人愈多，愈是懂得向上溝通的員工愈能讓主管放心，因為他能掌握你的狀況並適時給予建議，同時你也能趁機提出在工作上遇到哪些艱苦狀況、付出種種努力才迎刃而解，藉此積極爭取你應得的賞識或獎賞，而非默默把事做好再默默等待被看見的那刻。身處職場，大家都是為工作在拼命，不是來選好人好事代表，別因不好意思而忽略向上溝通的重要性。許多時候，機會來臨與否和你實際做了多少無關，若相關人員不知道，那就等於沒做。不管踢足球的人再會運球，只要不射門，就永遠也不會得分。

因此，進行向上溝通時無須感到不好意思，這並不是在邀功，而是工作現況匯報。但也切勿未經包裝就將戰功全數透露，這樣反倒像在邀功弄巧成拙，可以平時就和主管建立相當程度的關係，平時聊天或工作討論時不經意帶到，既讓主管留下印象又不刻意，才是向上溝通的精髓哦。

延伸閱讀：

To ask or not to ask? 主管說有問題儘管問，你就真的儘管問嗎？

別懷疑自己的本領！3 步驟確立眼下目標，讓機會不是 Chance Chance 而已

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 職場, 向上管理, 向上溝通, 主管, 溝通

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