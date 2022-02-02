法蘭絨被3980元→899元　進被窩秒暖還可機洗超方便　

文／C編

冬天睡前時，身體冷吱吱，但當要鑽進被窩裡取暖的瞬間，總是先被冰到才能慢慢暖起來，這其實跟棉被材質大有關係，「Her森森」推出「岱思夢 防靜電雙面法蘭絨暖被」，讓你一蓋秒變暖，睡前再也不怕被冰到了！

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▲岱思夢 防靜電雙面法蘭絨暖被，原價3980元、特價899元。點我購買。

雙面法蘭絨材質，摸起來細緻舒適，高密度絨毛纖維能貼合人體，保暖每吋肌膚，蓄熱保暖效果一級棒，再也不怕寒流來襲。此外，雖然採用高密度厚實柔軟的法蘭絨，但不易掉毛的特性，也能減少對空氣中飄散毛絮導致過敏的可能，因此連寶寶都能放心蓋上。

「岱思夢防靜電雙面法蘭絨暖被」表層透氣控溫、內層對流保暖、裡層蓄熱聚熱，冬天裡有這件棉被就足夠！外層法蘭絨將冷空氣有效阻隔在被窩外，能層整張被芯直接填充技術，不跑棉、不結塊，多達50層超細纖維棉，層層疊合更加澎鬆保暖。

台灣製造、採用環保活性印染技術，不只對皮膚無刺激，還能常保布料光澤不易掉色，可以「機洗」超方便，丟入洗衣機後，選用「柔洗」或「慢速洗滌」模式，就能在家自己搞定，十分方便。

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「Her森森」推出「岱思夢防靜電雙面法蘭絨暖被」兩入一組，原價3980元、特價899元，換算下來一件法蘭絨被僅449元，真的超划算！還一口氣推出四組不同花色供你選，包含活潑圖騰風格的「貓咪＋甜心派對」印花款、簡約風格的「簡約風＋韶光」與「卡米拉＋艾沙尼亞」組合、亦或是單色系的「卡其灰＋青灰藍」。