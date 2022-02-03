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445元到新竹煙波飯店享受下午茶　海鮮、牛排吃到飽

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文／C編

可別以為到飯店享受貴婦級下午茶，動輒就要破千元，「Her森森」推出「新竹煙波大飯店莫內西餐廳平日下午茶」餐券，限時7天快閃開賣，只要445元，就能到飯店內享受自助餐下午茶！

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▲▼飯店,煙波,新竹煙波,新竹煙波大飯店,新竹美食,餐券,下午茶,吃到飽,自助餐,Buffet,莫內西餐廳,Her森森。（圖／Her森森）

▲新竹煙波大飯店 莫內西餐廳 平日自助下午茶，原價539元、特價445元。點我購買

新竹莫內西餐廳下午茶，相較於午晚餐時段，收費更親民一些，但自助吧的豐富程度，讓你出發當天直接省略早餐及中餐，把胃都留給這張下午茶餐券就對了！當令海鮮吧、肉品與熟食區、蔬果沙拉吧、現做中式麵食區、手工甜點、啤酒飲品暢飲等，很難一眼望盡的食材種類，絕對超乎期待值。

當令海鮮吧各式漁產吃不完，生魚片是標配，還有熟白蝦、小章魚、魷魚、淡菜等豐富海鮮種類，另搭配日式握壽司、涼麵、烏龍麵等和風美食。肉食主義者也有滿滿的肉任你挑，師傅手工現切的牛排、蜜汁火腿等，肥瘦、熟度都能當場客製。

來這邊享受下午茶，也無須擔憂停車問題，廣大的停車場備有數百個露天平面車位，新手也好停車，攜家帶眷驅車前往更是十分方便。

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▲▼飯店,煙波,新竹煙波,新竹煙波大飯店,新竹美食,餐券,下午茶,吃到飽,自助餐,Buffet,莫內西餐廳,Her森森。（圖／Her森森）

▲新竹煙波大飯店 莫內西餐廳 平日自助下午茶，原價539元、特價445元。點我購買

「Her森森」推出「新竹煙波大飯店 莫內西餐廳 平日下午茶」餐券，原價539元、特價445元，限時7天快閃販售，下單後就能直接衝一波，快點揪貪吃鬼好友們一起買起來，共同打卡享受一波！

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