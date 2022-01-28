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承認不完美，找回「關係自主權」！學會拒絕還是有人會愛你

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▲找回關係自主權。（圖／女子學）

▲想更自信的與人相處，必須先找回關係的自主權。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

無法拒絕、太在意別人的看法、害怕別人的負面評價、過度隱藏自己的情緒及意見，為了檯面上的和平委曲求全，你也是這樣的人嗎？懂得愛人之前，要先懂得愛自己、尊重自己，相信自己存在這個世上有自己的使命與價值，這些道理雖然陳腔濫調，卻也是不爭的事實，我們經常會害怕與人吵架、害怕失去而迎合附和，但是沒有原則、沒有自我意識的同時也就失去了自我價值，反而更難得到對方平等的對待。想更自信的與人相處，就必須先找回關係的自主權。

1.接受世間萬物的不完美

▲找回關係自主權。（圖／女子學）

完美並不是一個數值能夠被定義，世界上有多少人就有多少種完美的樣子，真正的完美是不存在的。也許是受到教育與環境影響，有很多人因為追求完美，希望在他人眼中都是最好的樣子，害怕得到壞的評論、害怕做不好被責罵，抑或是想獲得他人稱讚，而開始過度苛責、懷疑自己，並漸漸的失去忠於自我的能力去迎合他人，只為了達成別人的期待，唯有拋棄心中對於過度完美的追求，承認自己或世界的不完美，才能擺脫焦慮，找回自己的主控權。

2.建立對等關係

▲找回關係自主權。（圖／女子學）

人與人之間的關係都應該是對等的，無論是家人、朋友、情人、同事、同學等都是平等互動，不應該因為年齡、官階、貧富而去要求他人，或讓別人要求自己應該怎麼做、應該做什麼，在人際關係中沒有應該，只有尊重與包容。在要求他人不能貶低自己在關係裡地位的同時，自己也必須要有意識的認知自我價值，針對事情本身去討論或解決，而非以退讓和求全的方式。

3.面對問題、找尋關係失衡的主因

▲找回關係自主權。（圖／女子學）

在人際關係中過度迎合難免會發生，也許是正值階段轉換，正處情緒和精神最脆弱的時期；也或許是經歷關係轉變的不安，在關係裡沒有安全感；也可能來自過去人際關係的受挫，太想緊抓著某段關係而害怕失去；甚至可能來自童年陰影，父母給予有條件的愛，讓自己害怕做不好會被責罵與冷暴力等等。每個人的經歷和原因都不同，要解決問題就必須找到根本的原因。

4.練習表達自己的情緒及意見

▲找回關係自主權。（圖／女子學）

適時的表達自己的意見是需要練習的，要從中拿捏人際關係的進退，學會尊重自己的意見及喜好。學會在乎自己多一點並不意味著要以自我為中心過度膨脹或自私，而是勇於表達自己的想法，對於自己不能接受的要求可以溝通、提出意見，對於不喜歡的人事物可以表達拒絕，穩住自己的立場才能展現自信，並且說服他人接受自己的想法。

這個世界上有各式各樣的人，如果對每個人都要迎合，每天想著要怎麼讓對方喜歡自己、要怎麼討對方開心，處處委屈自己、忽略自己的感受和情緒，那麼真正的自己究竟是長什麼樣子呢？對方又要喜歡怎麼樣的你呢？我想，只有找回屬於自己的人生主控權，才能找回自己、找回自信，散發屬於自己的光。

延伸閱讀：

回過神，妳的人生不一樣了！理不出頭緒，試著用「 5 秒法則」開啟生活的自主權

愛到過度依賴對方、迷失自我，害怕失去這段感情：愛情沒有輸贏，只有值得於否

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 自我表達, 自主權, 自信感, 愛自己, 人際關係

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