Krystal罕見深V造型獻給小CK！用「邪惡視角」帶貨美腿見客

▲Krystal拍攝CHARLES & KEITH最新畫報出爐。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）日前宣布正式成為CHARLES & KEITH（簡稱小CK）的首位全球品牌大使，而替品牌拍攝的首個2022春夏廣告大片也終於曝光！Krystal換上數套裙裝演繹全新手袋與鞋款，不只罕見有深V大開的性感洋裝造型，另一套由下往上的「邪惡視角」，更讓她一雙迷人美腿出來見客。

▲Krystal穿著深V洋裝帶貨手袋。（圖／品牌提供）



擁有精緻五官的Krystal，總是散發一股冰山美人的氣質，平時私下穿著走率性路線，就連女孩們也為她的帥氣傾倒。這次擒下小CK全球大使的身份，Krystal在她所拍攝演繹的首個春夏形象廣告中，難得是以不同的風貌亮相，她先是身穿Alexander McQueen的拉鍊深V裙裝，以低調性感的方式襯托手上糖果色系的方釦包，形成對比畫面。

▲「邪惡視角」畫報展現Krystal的一雙美腿。（圖／品牌提供）



小CK本季春夏以清新別緻的花園元素貫穿，帶來夢幻與正向的態度，另一套造型中，Krystal換上長版襯衫洋裝，搭配繽紛花卉點綴的綁帶涼鞋，展現活潑少女的氣息，也是Krystal平常比較少能看到的一面，尤其由下往上拍的「邪惡視角」，更是凸顯了她的一雙逆天美腿，讓粉絲們一飽眼福。

▲更多CHARLES & KEITH春夏大片。（圖／品牌提供）



►李敏鎬同框國際超模拍廣告帥炸！網紅「面癱黑人哥」竟也參一咖

►金多美、崔宇植「情侶圍巾」被熱搜 網友狂標另一半：我們也去買！