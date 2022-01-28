《第一爐香》再現香港風華年代！因渣男陷入萬劫不復的悲慘愛情

▲電影《第一爐香》改編自張愛玲的小說。（圖／甲上娛樂，下同）

文／女子學

2021 年上映的中國電影《第一爐香》，改編自張愛玲於 1943 年發行的中篇小說《沉香屑·第一爐香》，更是導演許鞍華繼《半生緣》、《傾城之戀》後，三度改編現代文學巨擘張愛玲的作品。電影以 30 年代末的香港為故事背景，講述上海女學生葛薇龍，為躲避戰事而逃向英屬香港，無奈生活所迫只好投靠關係不陸的姑媽，展開了酒氣財色、紙醉金迷的新生活，並愛上了不願對伴侶許下承諾的浪子喬琪喬，陷入了萬劫不復的愛情死結。

從《傾城之戀》、《半生緣》，到年初上映的《第一爐香》，對於已獲柏林國際電影節、威尼斯影展、金馬獎等指標性獎項肯定的許鞍華來說，再再顯現她對張愛玲的熱愛、執著。猶記得《傾城之戀》因改編原著結局，成為書迷眼中的一根刺，《半生緣》縱使普遍有好評價卻難獲市場肯定，換句話說，藉由電影呈現張愛玲那鮮豔卻陰翳、細膩且獨到的筆下世界，實是件吃力不討好的事，更可見李安導演的《色戒》能達到雅俗共賞的成就有多不易。

「我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂。」

▲彭于晏在片中飾演世紀渣男喬琪喬。

在《第一爐香》選角公布時，書迷對於演員與角色的形象不盡相符頗有微詞，尤其以《七月與安生》馬思純飾演的葛薇龍，與《破風》彭于晏飾演的喬琪喬嫌棄聲量最大。就以筆者的觀點來說，演員外型與原著描述出現誤差是無可厚非的，畢竟電影涉及商業考量與演員成熟度的問題，該注重的仍是在於角色的靈魂，以及能否自然演出角色間的火花與感情。

電影中，喬琪喬入夜潛入葛薇龍的閨房，卻只見心事重重的葛薇龍蜷縮在角落，她那焦慮卻微露一絲期盼的眼神，演活了因陷入萬劫不復的迷戀，而產生徬徨的掙扎。喬琪喬一句「我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂。」可謂為上個世紀的渣男金句；喬琪喬不願回應葛薇龍的承諾邀約，只想著用目光吞噬袒露肌膚的葛薇龍，眼中閃爍的是對尋歡洩慾而迸生的火花，可在葛薇龍眼中，卻是愛得義無反顧的炙灼烈焰。

「最該忌諱的那就是你愛人家，人家不愛你。」

▲涉世未深的馬思純遇上彭于晏，立刻墜入愛河。

梁太太作為葛薇龍的姑媽，卻僅是將葛薇龍收為梁府的交際花，利用其引誘青年男性以供其捕食的誘餌，甚至培育葛薇龍將其獻給摯友司徒協。面對姑媽的所作所為，葛薇龍並非是懵懂無知如提線木偶任其操弄，曾有機會離開香港、對喬琪喬始終能夠拒絕的葛薇龍，雖是寄居於姑媽家中，卻仍保有為自己做決定的權利，葛薇龍清楚地知道明知該往正路，卻頭也不顧地做出踏向偏路的抉擇。

從《金鎖記》曹七巧、《傾城之戀》白流蘇，到《第一爐香》梁太太及丫環睇睇、睨兒，張愛玲筆下的女性角色，普遍有著滿是委屈的悲慘婚姻；而為愛不顧一切的葛薇龍，看似擁有自主權能夠掌管人生一切，實則抑是踏入一段滿是無法獲得幸福的婚姻關係。許鞍華導演透過鏡頭，讓葛薇龍片尾倚窗的大喊成了錦上添花，為張愛玲筆下諷刺晦暗的悲劇結局，灌注了綿延而伸的惆悵無奈。

電影版《第一爐香》未必盡如書迷所預想，但演員在戲中眼神、肢體透露的情慾流動，能夠忠實呈現張愛玲筆下的角色靈魂，或該拋下網路上的評價親身體會此片，不只看見 30、40 年代的香港風華，更是透過許鞍華的鏡頭，穿越時空遇上張愛玲。

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