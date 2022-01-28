fb ig video ETtoday search mobile

《第一爐香》再現香港風華年代！因渣男陷入萬劫不復的悲慘愛情

>

▲第一爐香。（圖／女子學）

▲電影《第一爐香》改編自張愛玲的小說。（圖／甲上娛樂，下同）

文／女子學

2021 年上映的中國電影《第一爐香》，改編自張愛玲於 1943 年發行的中篇小說《沉香屑·第一爐香》，更是導演許鞍華繼《半生緣》、《傾城之戀》後，三度改編現代文學巨擘張愛玲的作品。電影以 30 年代末的香港為故事背景，講述上海女學生葛薇龍，為躲避戰事而逃向英屬香港，無奈生活所迫只好投靠關係不陸的姑媽，展開了酒氣財色、紙醉金迷的新生活，並愛上了不願對伴侶許下承諾的浪子喬琪喬，陷入了萬劫不復的愛情死結。

從《傾城之戀》、《半生緣》，到年初上映的《第一爐香》，對於已獲柏林國際電影節、威尼斯影展、金馬獎等指標性獎項肯定的許鞍華來說，再再顯現她對張愛玲的熱愛、執著。猶記得《傾城之戀》因改編原著結局，成為書迷眼中的一根刺，《半生緣》縱使普遍有好評價卻難獲市場肯定，換句話說，藉由電影呈現張愛玲那鮮豔卻陰翳、細膩且獨到的筆下世界，實是件吃力不討好的事，更可見李安導演的《色戒》能達到雅俗共賞的成就有多不易。

「我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂。」

▲第一爐香。（圖／女子學）

▲彭于晏在片中飾演世紀渣男喬琪喬。

在《第一爐香》選角公布時，書迷對於演員與角色的形象不盡相符頗有微詞，尤其以《七月與安生》馬思純飾演的葛薇龍，與《破風》彭于晏飾演的喬琪喬嫌棄聲量最大。就以筆者的觀點來說，演員外型與原著描述出現誤差是無可厚非的，畢竟電影涉及商業考量與演員成熟度的問題，該注重的仍是在於角色的靈魂，以及能否自然演出角色間的火花與感情。

電影中，喬琪喬入夜潛入葛薇龍的閨房，卻只見心事重重的葛薇龍蜷縮在角落，她那焦慮卻微露一絲期盼的眼神，演活了因陷入萬劫不復的迷戀，而產生徬徨的掙扎。喬琪喬一句「我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂。」可謂為上個世紀的渣男金句；喬琪喬不願回應葛薇龍的承諾邀約，只想著用目光吞噬袒露肌膚的葛薇龍，眼中閃爍的是對尋歡洩慾而迸生的火花，可在葛薇龍眼中，卻是愛得義無反顧的炙灼烈焰。

「最該忌諱的那就是你愛人家，人家不愛你。」

▲第一爐香。（圖／女子學）

▲涉世未深的馬思純遇上彭于晏，立刻墜入愛河。

梁太太作為葛薇龍的姑媽，卻僅是將葛薇龍收為梁府的交際花，利用其引誘青年男性以供其捕食的誘餌，甚至培育葛薇龍將其獻給摯友司徒協。面對姑媽的所作所為，葛薇龍並非是懵懂無知如提線木偶任其操弄，曾有機會離開香港、對喬琪喬始終能夠拒絕的葛薇龍，雖是寄居於姑媽家中，卻仍保有為自己做決定的權利，葛薇龍清楚地知道明知該往正路，卻頭也不顧地做出踏向偏路的抉擇。

從《金鎖記》曹七巧、《傾城之戀》白流蘇，到《第一爐香》梁太太及丫環睇睇、睨兒，張愛玲筆下的女性角色，普遍有著滿是委屈的悲慘婚姻；而為愛不顧一切的葛薇龍，看似擁有自主權能夠掌管人生一切，實則抑是踏入一段滿是無法獲得幸福的婚姻關係。許鞍華導演透過鏡頭，讓葛薇龍片尾倚窗的大喊成了錦上添花，為張愛玲筆下諷刺晦暗的悲劇結局，灌注了綿延而伸的惆悵無奈。

電影版《第一爐香》未必盡如書迷所預想，但演員在戲中眼神、肢體透露的情慾流動，能夠忠實呈現張愛玲筆下的角色靈魂，或該拋下網路上的評價親身體會此片，不只看見 30、40 年代的香港風華，更是透過許鞍華的鏡頭，穿越時空遇上張愛玲。

延伸閱讀：

飽受壓抑、背負社會期待的包袱消失了嗎？3 部詮釋女性主義的時代電影，點出女權渴望的萌芽與希望

「在愛裡，我們都曾無可救藥的偏執。」品閱《華燈初上》6 大角色，揭開燈紅酒綠下的渴望與辛酸

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 第一爐香, 電影, 彭于晏, 影評, 愛情, 渣男

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡

營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡

昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點 超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG Jessica罕見「狗啃瀏海」登封！新造型太減齡　網驚：根本逆生長 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事 李敏鎬同框國際超模拍廣告帥炸！網紅「面癱黑人哥」竟也參一咖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面