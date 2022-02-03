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從最夯飲料、甜點找靈感！6款「早春穿搭」甜姐兒出遊必參考

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實習記者施至真／綜合報導

天氣漸漸回暖，愛吃甜點喝飲料的你，是不是很想帶著心愛的點心和姐妹們去野餐、踏青呢？今天就用從幾款人氣甜點、飲品中，找尋早春日常穿搭靈感，不論你喜歡什麼色系的單品，都能在出遊踏青時穿得時髦又有趣，秒變成全場焦點，以下6款穿搭，甜姐兒快收藏！

＃檸檬磅蛋糕

春天後母臉，天氣總是忽冷忽熱，不妨搭配一套暖暖的黃色系穿搭，不論深淺都和諧舒適、不沉悶，就像美味的檸檬磅蛋糕一樣，雖然外型不搶眼，卻乾淨又有層次，這種超誘人的搭配，應該沒人抵擋得住吧！

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲黃澄澄的檸檬磅蛋糕沒人抵擋得住。（圖／翻攝自小紅書@JJ啾啾）

＃薄荷綠茶

早春最火顏色首選絕對是薄荷綠！低飽和度的淺綠色不但看起來很清爽，還非常顯白，另外，將不同深淺度的綠色搭在一起，更是可愛又別緻，還能給人一種眼前一亮，春天真的來了的感覺。

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲清新的薄荷綠茶色好適合春天。（圖／翻攝自小紅書@JJ啾啾）

＃紫米芋頭牛奶

今年怎麼可以少了最流行的「長春花藍」呢，紫色單品雖然不好駕馭，但只要掌握訣竅，你也能變成高級水美眉。可以利用深淺不同的紫色單品，製造出紫米芋頭牛奶的效果，濃郁色調顯得神秘高級，而清新又充滿活力的淡色系，更是早春首選。

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲紫米芋頭牛奶穿搭2022必學。（圖／翻攝自小紅書@JJ啾啾）

＃蝶豆花珍珠氣泡飲

溫柔寶寶藍一直是不少女生心中的百搭色系首選，不過早春穿搭可以多一點個性元素，會讓整體造型更有活力和朝氣，可以選用素面上衣及花色褲、裙，讓整體穿搭更加俐落，另外，不常見的靛藍色也是你的好選擇唷。

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲素面藍色與花色下身，好像蝶豆花珍珠氣泡飲。（圖／翻攝自小紅書@脆皮呀呀）

＃豆漿鮮奶

想不到穿什麼的時候，除了全黑之外，還可以考慮奶油色調的豆漿鮮奶配色！百看不厭的全白色穿搭，不管什麼季節都適合，比起超容易髒的純白色，奶白色調的豆漿牛奶色，似乎更好駕馭。

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲奶白的豆漿鮮奶仙氣十足。（圖／翻攝自小紅書@eggbaby，＠狗哥164.4）

＃莓果馬卡龍

可愛的淺粉色上衣，看一眼就能讓心情變很好，再搭配代表青春色系的淺藍牛仔褲，合身剪裁不僅能凸顯身材，復古俏皮又很有春天氣息，完全就是高級餐廳的莓果馬卡龍，快穿著這套粉嫩戰袍和姐妹們踏青出遊，拍下最亮眼的美照吧！

▲6款早春穿搭，甜姐兒出遊必參考。（圖／翻攝自小紅書JJ啾啾）

▲粉嫩莓果馬卡龍穿搭復古又可愛。（圖／翻攝自小紅書@小思Yukiss，@Hailie）

關鍵字：

穿搭, 早春, 早穿穿搭, 春天穿搭

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