羽絨衣袖口老是有黑漬　一招清潔乾淨還不傷衣物

記者李薇／綜合報導

冬天到了羽絨衣外套幾乎是人人必備的單品，深色款長時間不洗還好，尤其是白色款，有的袖口容易出現黑色的灰塵附著，或是領口發黃的狀態出現，那真的是不洗不行，以免穿起來讓人覺得不乾淨，有網友就分享神奇的小妙招，可以簡單又快速的清潔掉髒污。

▲羽絨外套清潔有難度。（圖／pexels）



這神奇的小妙招，適用於袖口這種容易沾上髒污的地方，可以先擠一點牙膏，大約1公分左右，洗衣精擠兩下、小蘇打粉一茶匙、白醋兩茶匙，加入溫熱的水約200毫升，並且用手將溶液裡面的添加物徹底混合，製造出可以清潔羽絨衣的溶液。

接著拿一個稍微硬一點的小刷子，針對袖口髒污的地方，沾取溶液之後，稍微刷一下，就可以輕鬆鬆把髒污刷起來，接著拿一個半乾的毛巾，然後把剛剛刷過的地方擦拭兩遍即可，因為很多羽絨衣的外層是有防水材質的，所以不需要整個下去清潔，把外面擦乾就可以。

▲羽絨外套最好手洗。（圖／pexels）



最後如果擔心沒辦法快速晾乾，也可以使用吹風機，用溫冷的風把袖口位置吹乾即可。針對羽絨衣整體的清潔，很多家事達人不建議丟進洗衣機，建議可以用手洗的方式，稍微按壓、不搓揉的方式，就可以把羽絨衣清理乾淨，最後再整個用水沖，就可以讓羽絨衣壽命更延長。