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跟厭世超模學酷帥感「黑色穿搭」！叛逆元素配出高級感

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▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

文／Dappei

被 Models.com 評選為「2021 年年度最佳模特」的 Sofia Steinberg ，自帶空靈感的俄羅斯超模出生於 2002 年，面無表情的高冷臉，帶出了慵懶的高級感，絕對會讓你一眼就記住。2016 正式出道，在 16 歲時，就已經開始為 Prada Givenchy 還有 LV 走秀，帥氣的短髮讓五官更稜角分明，凸顯了她骨子裡帶著酷帥感的冷豔少女，憑藉著鮮明的個人特色，在競爭激烈的時尚圈打出了一片天。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

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除了秀場上精采表現外，他的街拍造型也讓人眼睛一亮，高冷精緻的五官搭配她招牌的黑髮以及偏向酷帥的穿搭風格，對於穿搭有著獨特的見解，給人一股生人勿近的酷帥氛圍，以下帶搭黨一起來看看 Sofia Steinberg 的幾個穿搭風格。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

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襯衫是 Sofia Steinberg 最常穿上的單品，而他的高級厭世風也最能在街拍中體現。黑色稍微寬大 oversize 西裝外套內點綴上一條橘色領帶，讓整體視覺更具衝擊性，腳上再穿上一雙黑色靴子也為時髦加分，如果沒有亮色單品的話，也可以使用亮色配件，像是包包、耳環等配飾，製造出穿搭亮點。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

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條紋西裝也是 Sofia Steinberg 的最愛，內搭純色或細條紋襯衫，又或亮色條紋領帶或墨鏡，再套上一件深色豎條紋西裝外套，層次感以及造型感一網打盡，酷女孩想要將西裝穿得更時髦就來參考她的穿搭。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

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換上淡妝之後，搭上寬鬆的深色素面西裝和西裝褲，腳上則穿上了一雙厚底的馬丁鞋，打造復古藝文感，相比於其他搶眼造型，這套穿搭更適合一般通勤或上學的搭黨們。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

圖片來源

Sofia Steinberg 也擅長將同一件單品穿出不同的 look ，像是這件棕紅色的千鳥文裝外套，她分別搭上了基本單品高領內搭展現簡約質感，另一套則以十分具有設計感的尖領襯衫增加份量感，同色系也讓整體更為和諧，配合不同妝容及髮型就能創造各種風格。

▲Sofia Steinberg。（圖／dappei提供）

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在顏色上，Sofia Steinberg 雖然經常著用黑色單品，但會在大面積的黑色上點綴一些閃亮小配飾，就不會讓人覺得毫無生氣。從她的街拍穿搭 90% 都會穿上一身西裝，絕對是個紮紮實實的西裝控，並擅用內搭和配飾讓整體造型更有看點。

Dappei 結語：

看 Sofia Steinberg的街拍造型，可以發現她對於紅色，黑色還有條文印花等元素情有獨鍾，經常可以看到她穿出鏡，尤其是豎條紋的多層次搭配，值得大家學起來。

文字編輯：Estella 

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https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, Sofia Steinberg, 超模, 黑色

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