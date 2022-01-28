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蘿蔔、O型腿適合的「靴子」大不同！5雙流行款和挑選法則快筆記

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲靴子款式。（圖／dappei提供）

文／Dappei

是時候穿上靴子啦！然而你知道哪幾款鞋型是今年流行款嗎？

尖圓頭

你知道什麼鞋型最修飾腳型嗎？那便是尖頭鞋！除了能延伸視覺上的腿部比例，也使整體造型看起來格外俐落有型。然而款式的選擇建議從尖頭＋圓頭的下手，藉此添入一絲柔和氣息。

方頭

從方頭涼鞋延伸至方頭靴，雖說整體少了拉長腿部線條的效果，卻也多了建築體的藝術感。造型上適合與極簡服飾作搭配，相互輔佐出高質感時髦品味。

過膝長靴

秋冬少不了的過膝長靴依然是今年流行款，不但間接取代了過膝襪子，也使腿型顯得高挑又修長，但切記的是，倘若你是 O 型腿女孩，那麼一定要避開過膝長靴，因為這只會反向突顯彎曲的腿部線條。順帶一提，倘若你是小腿肌較發達的女孩，則同樣不建議穿著過膝長靴甚至腳踝靴，除非你的過膝靴款式為抓皺麂皮款、靴子長度為露出腳踝的短靴，才可巧妙透過障眼法淡化發達肌的部分。

不對稱剪裁

這邊的不對稱剪裁絕對不是兩隻鞋一大一小，而是鞋緣處採高至低的設計，外觀上不僅多了幾何線條感，也巧妙修飾了上述提及的 O 型腿，輕鬆解決畢生困擾。

或是你可以大膽試試對比色的靴款，除了同樣擁有修飾腿型效果，也能替單調的衣著佐上時髦滿點的矚目焦點。

綁帶靴

和拉鍊款的靴子相比，綁帶靴反而多了一份休閒率性感，當中又由不敗馬丁最受眾人歡迎，簡單和褲裝或裙裝搭配便能帥氣走上街。

▲靴子款式。（圖／dappei提供）

▲靴子款式。（圖／dappei提供）

腿型不美就用「靴子」修飾！蘿蔔腿、短腿 、O 型腿通通有解，秋冬看這篇就夠！

女生秋冬穿搭時髦神器！攻佔各國型人 IG 版面的「膝下靴」穿搭教學，顯瘦還能打造完美比例！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 靴子

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