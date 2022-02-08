靜思書軒紅茶只要270元　茶湯色澤明亮、清澄果香清爽好喝

記者李薇／綜合報導

想要買一些小零食、生活用品，不妨可以參考「Her森森」全新推出的「靜思書軒開館慶」活動，裡面有堅果、紅茶包、益生菌、本草淨皂、唐風中碗等等，可以買回家，每一款都是精心打造，絕對好吃又好用。

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▲小葉紅茶 袋茶30入，原價300元、特價270元。點我購買。



小葉紅茶 袋茶30入，原價300元、特價270元

由小葉種紅茶茶菁嫩採，製茶過程經揉捻汁液沾染，芽色非常漂亮，茶湯色澤明亮、清澄果香氣清幽長，飲之生津舒暢、回甘清雅，是慈濟三義茶園所生產，三義茶園是一座自然生態茶園，栽種依照四大原則：尊重土地、關懷生態、順應節氣、自然化成，因此茶園內經常會引來許多大自然的訪客。

菌草益生菌（30包／盒），原價830元、特價747元

直接倒入口中，可搭配冷、溫開水食用，飯前飯後皆可食用，可以幫助消化，促進腸胃蠕動，每日食用1到2包，本產品含有牛奶製品，不適合其過敏體質者食用，還有不建議嬰幼兒、兒童、孕婦與真菌過敏者使用。

生機堅果（綜合）150g，原價210元、特價189元

裡面擁有杏仁果、腰果、火山豆、食鹽、香蘭等成分，很適合喜歡堅果的人，每天一點堅果可以幫助身體健康，因為裡面擁有豐富的礦物質，特別是錳、銅、鋅、鐵、鎂、鉀、磷等礦物質的量，可以滿足身體每日的營養需求。

淨斯本草淨皂，原價280元、特價252元

首次結合8種本草入皂，麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、甘草、艾葉、紫蘇葉、菊花，使用天然原料不破壞生態，洗滌後可以自然分解於下水道，不造成環境的二次負擔，洗起來散發天然草藥的香味，非常療癒舒適。

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摺疊餐具－淨斯唐風新食器中碗7件組，原價1333元、特價1200元

現在的人出門都會習慣帶環保餐具，除了避免與人共用之外，更重要的是可以對環境更加友善，不使用一次性的免洗餐具，因此靜思書軒也推出折疊餐具，可以收納到小小的不佔空間，帶出門也方便，更重要的是對環境盡一份心力。