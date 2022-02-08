fb ig video ETtoday search mobile

靜思書軒紅茶只要270元　茶湯色澤明亮、清澄果香清爽好喝

>

記者李薇／綜合報導

想要買一些小零食、生活用品，不妨可以參考「Her森森」全新推出的「靜思書軒開館慶」活動，裡面有堅果、紅茶包、益生菌、本草淨皂、唐風中碗等等，可以買回家，每一款都是精心打造，絕對好吃又好用。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Her森森,靜思書軒,慈濟,。（圖／品牌提供）

▲小葉紅茶 袋茶30入，原價300元、特價270元。點我購買

小葉紅茶 袋茶30入，原價300元、特價270元

由小葉種紅茶茶菁嫩採，製茶過程經揉捻汁液沾染，芽色非常漂亮，茶湯色澤明亮、清澄果香氣清幽長，飲之生津舒暢、回甘清雅，是慈濟三義茶園所生產，三義茶園是一座自然生態茶園，栽種依照四大原則：尊重土地、關懷生態、順應節氣、自然化成，因此茶園內經常會引來許多大自然的訪客。

菌草益生菌（30包／盒），原價830元、特價747元

直接倒入口中，可搭配冷、溫開水食用，飯前飯後皆可食用，可以幫助消化，促進腸胃蠕動，每日食用1到2包，本產品含有牛奶製品，不適合其過敏體質者食用，還有不建議嬰幼兒、兒童、孕婦與真菌過敏者使用。

生機堅果（綜合）150g，原價210元、特價189元

裡面擁有杏仁果、腰果、火山豆、食鹽、香蘭等成分，很適合喜歡堅果的人，每天一點堅果可以幫助身體健康，因為裡面擁有豐富的礦物質，特別是錳、銅、鋅、鐵、鎂、鉀、磷等礦物質的量，可以滿足身體每日的營養需求。

淨斯本草淨皂，原價280元、特價252元

首次結合8種本草入皂，麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、甘草、艾葉、紫蘇葉、菊花，使用天然原料不破壞生態，洗滌後可以自然分解於下水道，不造成環境的二次負擔，洗起來散發天然草藥的香味，非常療癒舒適。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Her森森,靜思書軒,慈濟,。（圖／品牌提供）

▲小葉紅茶 袋茶30入，原價300元、特價270元。點我購買

摺疊餐具－淨斯唐風新食器中碗7件組，原價1333元、特價1200元

現在的人出門都會習慣帶環保餐具，除了避免與人共用之外，更重要的是可以對環境更加友善，不使用一次性的免洗餐具，因此靜思書軒也推出折疊餐具，可以收納到小小的不佔空間，帶出門也方便，更重要的是對環境盡一份心力。

關鍵字：

Her森森, 靜思書軒, 慈濟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開 12星座2月運勢！金牛是本月幸運之星、巨蟹要好好對待另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面