「大學T、帽T」套上就能秒出門！最近大家都買4家品牌

文／Dappei

說起懶人必備單品可不能少了大學 Tee 與帽 Tee，只要套上就能立馬出門，想再花點心思的話，無論內搭襯衫或是穿戴毛帽都很適合，而且許多品牌都有推出大學 Tee 與帽 Tee 的單品，選擇相當多！如果不知道要購買哪家品牌，就看看這篇盤點文吧！

Kirsh

韓國品牌 Kirsh 帶有美國復古的氣息，標誌性的櫻桃圖案令人過目不忘，活潑又俏皮，讓沉悶的秋冬也增添了不少色彩，除了大學 Tee 與帽 Tee 之外，搭編覺得他們的毛衣也很好看，不知道要選哪一件啊！

MAINBOOTH

2015 年才成立的 MAINBOOTH 已擄獲不少人的心，尺寸以 Freesize 為主，且主打 UNISEX 風格，無論性別皆能自由自在地穿上喜歡的服飾，品牌將復古、Nerdy、街頭、童趣等元素揉和成一種獨特的風格，雖然台灣還沒有櫃位，但是也有代理商大家可以上網查詢！

Tommy Hilfiger

雖然 Tommy Hilfiger 的價位對於大學生來說有點難以負擔，但卻仍然為不少人的口袋名單之一！除了能找代購購買比較特別的款式外，也能利用 Urban Outfitters 或是 ASOS 等線上網站購買哦！

COVERNAT

除了帆布袋外，COVERNAT 的大學 Tee 與帽 Tee 也常常看到有人穿著，主打軍工裝與戶外等風格，同樣具有復古、美式休閒元素，台灣好像近幾個月才開始流行，但品牌其實創立於 2008 年，現在才認識真的有點晚啦！

Dappei 結語：

不得不說大學踢和帽踢都是很好的發明，對於懶人來說相當好穿搭，每天早上都能再多賴床幾分鐘呢！

文字編輯：Ladybird

懶人們最愛的單品！這 2 家高價位「大學踢、帽踢」專賣店你一定要知道，偶爾犒賞自己吧！



這次終於不用爛大街，推薦 4 個「韓國小眾品牌」，LMC、ANGLAN 大學生最愛、Fallett 韓星也愛穿



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