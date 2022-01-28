拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

文／Dappei

農曆新年即將到來，好幾天的連續假期更是讓人興奮！不論是安排和家人好友出遊旅行，還是闔家一起向親戚朋友拜年，免不了的需要稍微打扮一下，然而到底該怎麼在拜年的時候穿得好看呢？今回 Dappei 準備了以「水果配色」為發想的穿搭概念，準備讓你成為全場最討喜的那一位！

# 清新水蜜桃

粉嫩的色系總給人清新脫俗的形象，型人 huang_la 以灰、粉色系作為主軸加上微高領、多口袋、小配件等細節來點綴整體，最外層套上咖啡色的菱格紋背心來畫龍點睛，整體造型充滿層次細節且灰色調又不會太搶眼，是一套內斂卻又別出心裁的穿搭！

（水果圖片）

# 神奇莓果

莓果給人的感覺就像動畫裡會出現的神奇果實一樣，充滿了未知和神祕感。型人 mini0577 一襲 one tone 的造型帶來滿滿衝擊力，雖然沒有複雜的層次堆疊，但透過顏色深淺的對比及版型的設計一樣能做出好看的造型，腳上的繡花鞋更是讓整身穿搭增添日系的氛圍，古著感直接大升級！

（水果圖片）

# 時髦草莓

能吃到季節限定的草莓是超級幸福的事，而型人 hundred_11408 就用經典的黑紅搭配，徹底把高級感完美表現出來。單品華麗的剪裁以及不同材質的交疊運用，讓造型呈現簡約俐落卻又不失細節的時髦感，搭上造型感強烈的墨鏡就像草莓誘人的外衣，緊緊抓住路人的眼球。

（水果圖片）

# 大橘大利

說到過年必備的水果第一個想到的一定是橘子！討喜的外觀加上吉祥的涵義讓它成為送禮首選。型人 wei_yu_324 以復古的橘紅色調穿出日系復古風格，上身以同色系的荷葉領內搭、格紋襯衫呈現，再加上長短袖的穿法直接讓造型變出更多細節，而復古風必備的中長裙、瑪莉珍鞋不用多說，配上豹紋設計及金屬鍊條包更是多了些時尚的氣息！

（水果圖片）

# 酸甜百香果

百香果酸酸甜甜的口感就像青春一般，讓人不禁回憶起當初的年少輕狂。型人 ouman27 用寬鬆的輪廓打造輕鬆休閒的造型，披上搶眼的潑漆設計外套展現自我的態度，且單品的顏色都相當鮮艷飽和，在視覺呈現上給人活潑、華麗的感覺，拜年如果不想穿的大紅大紫，不仿嘗試看看飽和色系的穿搭！

（水果圖片）

Dappei 結語

過年就是要除舊布新，換個髮型挑戰不同的造型揮別過去的自己，希望大家在新的一年都能做自己喜歡的事，搭編祝大家新年快樂！

文字編輯：Iven / 圖片來源：huang_la、mini0577、hundred_11408、wei_yu_324、ouman27

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