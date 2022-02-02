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「小熊維尼圓筒包」就是個蜂蜜罐！配嘟嘟臉吊飾萌翻

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實習記者吳昀庭／綜合報導

迪士尼小熊維尼的可愛模樣圈粉無數，最近就有一款「小熊維尼蜂蜜罐圓筒包」讓粉絲們心動不已，包包做成小熊維尼常抱在手上的蜂蜜罐造型，鮮黃皮革重現蜂蜜流淌下來的誘人模樣，配上兩頰肉嘟嘟的維尼吊飾，整個萌度破表，超想背上它衝去迪士尼樂園。

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲小熊維尼蜂蜜罐圓筒包。（圖／翻攝自小紅書@妹控小飛蔡）

「小熊維尼蜂蜜罐圓筒包」由淘寶店家不萊玫所推出，可愛造型馬上在小紅書引起熱議。他們以維尼最愛的蜂蜜罐為靈感，做成一款實用的圓筒狀包包，底部有焦糖棕、奶油白兩種顏色，上面則做出黃色蜂蜜流淌下來的設計，光用看的就覺得甜度超標，背在身上彷彿自己變成了維尼。

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲小熊維尼蜂蜜罐圓筒包有兩種顏色。（圖／翻攝自world.taobao.com）

「小熊維尼蜂蜜罐圓筒包」體積小巧玲瓏，雖然無法完全容納手機，但拿來裝化妝品、零錢等隨身雜物還是綽綽有餘。除了包包本身，上面還掛了一個超Q小熊維尼吊飾，他的表情不是經典微笑，而是兩頰鼓成嘟嘟的模樣，肥肥嘴邊肉讓人看了好想捏一下。

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲包包體積雖小，還是裝得下隨身雜物。（圖／翻攝自小紅書@妹控小飛蔡）

喜歡小熊維尼周邊的話，日本迪士尼商店也重新推出之前熱銷的小熊維尼商品。這次再販售的是「柚子小熊維尼娃娃」，這款維尼的絨毛比普通的長，懷中還抱了一顆小柚子，看起來特別軟萌，摸起來也更加療癒，想要實用一點，可以看看「柚子小熊維尼衛生紙套」，一樣是絨毛玩偶造型，但呈現慵懶的趴姿。

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲柚子小熊維尼娃娃。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲小熊維尼蜂蜜罐包。（圖／翻攝自小紅書）

▲柚子小熊維尼衛生紙套。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

關鍵字：

小熊維尼, 蜂蜜罐, 迪士尼, 包包, 圓筒包

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