不用奢侈品也自帶「高級光芒」　妝容乾淨、談吐大方5個習慣都上榜

實習記者施至真／綜合報導

你的生活周遭，是不是也有許多散發高級氣息的人呢？仔細觀察後發現，這些人多半不是全身精品，甚至常常以簡單至樸的素色穿搭出席各種場合，雖然沒有華服支撐卻自帶氣場，除了服裝舒適合宜以外，養成每日保養、守時……等5大習慣，也能讓你就算低調內斂、不張揚，還是自帶高級光芒。

妝容乾淨，穿著大方

雖然以外觀評斷他人，不見得準確，但乾淨的外表的確會影響他人對你的觀感，低飽和度的乾淨妝容，可以凸顯五官深邃度、增加氣色並凸顯個人氣質；另外，相比花俏、流行的服飾，簡潔有力又合身的順色穿搭，能夠穿出大方貴氣感，讓你在茫茫人群中，一眼就能被注意到。

▲適合自己的穿著，能讓你看起來很高級。（圖／翻攝自unsplash，下同）

身體護理

想要給人好印象，只靠乾淨妝容及穿著是不夠的，好的皮膚才能讓你看起來既年輕又有氣質，因此不管男性或女性，平時都應該養成良好的護膚習慣。除了臉部護理之外，其他部位的保養也不能偷懶，你可不想擁有「白拋拋」的臉蛋，但伸出手時，皮膚卻又黑又粗對吧。

談吐不俗，充滿自信

我們總是羨慕別人體態優雅、自信大方，一開口就知道是個有文化底蘊的人，事實上，除了多閱讀，還可以藉由模仿練習、換位思考，來訓練我們的邏輯思考以及語言能力，在潛移默化中，你也會慢慢變成曾經羨慕的風度翩翩的一份子，事不宜遲，快搜尋腦袋裡想要模仿的對象，開始學習他的談吐與精神。

守時

守時不僅是珍惜並把握時間，還能看出一個人的教養，以及如何看待生活的態度，習慣準時赴約的人不但懂得把握時機，也能夠掌握自己的生活步調，此外，習慣準時也是一種尊重他人的行為，因為沒有人有義務要承擔他人遲到，而浪費掉自己的時間，為了能好好掌握時間，請改掉你習慣拖延的壞習慣。

學會傾聽和總結

懂得傾聽能夠增加人際關係好感度，除了聽以外，還可以藉由提出問題、展現好奇心、增加互動，藉此展現你有好好聆聽，此外，試著融入對方的感受，引導對方說出內心感受，才能明確了解他想表達的重點是什麼，以及我們應該如何反饋。