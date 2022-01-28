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三眼怪車廂、熊抱哥絨毛牆太好拍！來最新「皮克斯快閃店」還能配眼鏡

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記者王則絲／綜合報導

眼鏡品牌KlassiC.於即日起至2月28日於台北信義威秀開設了「皮克斯毛朋友快閃店」，不只是聯名推出了一系列皮克斯經典角色主題的鏡款，店內還打造出三眼怪車廂、熊抱哥絨毛牆等超Ｑ拍照點，皮克斯粉們絕對必拍！而近期與卡通聯名的眼鏡不只一樁，小林眼鏡也於近日首度推出《航海王》聯名系列。

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲KlassiC.於即日起至2月28日於台北信義威秀開設「皮克斯毛朋友快閃店」。（圖／品牌提供）

KlassiC.這次首度取得迪士尼授權，推出了一系列迪士尼皮克斯電影裡經典角色主題的鏡款，共有四款光學眼鏡及兩款墨鏡，包括《玩具總動員 》的胡迪、巴斯光年、三眼怪、蛋頭先生和叉奇，《怪獸電力公司》系列的大眼仔和毛怪 ，《瓦力》當中的瓦力和伊芙、《靈魂急轉彎》裡的喬和22號，都以各自的特徵融入半手工鏡框的設計當中，從細節展現巧思，也不必擔心過於浮誇。

另外為配合此次聯名，更大動作打造「皮克斯毛朋友」主題快閃店，店內不只陳列聯名鏡款，還設有「熊抱哥毛絨主題牆面」、「三眼怪車廂場景」⋯⋯整間店的裝潢都超好拍，粉絲們必來朝聖打卡，還能順便配眼鏡。

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲KlassiC.攜手迪士尼皮克斯推出一系列經典角色主題的鏡款。（圖／品牌提供）

而近期與卡通聯名的眼鏡不只有KlassiC.，小林眼鏡於近日首度攜手日本人氣動畫《航海王》打造聯名眼鏡，推出兩大系列「冒險系列」與「寶藏系列」總共32種款式。

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲小林眼鏡於近日首度攜手日本人氣動畫《航海王》打造聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

其中冒險系列運用了草帽小子海賊團的團體元素打造，寶藏系列則是集結9位元老核心角色包括魯夫、索隆、娜美⋯⋯透過鏡腳、鼻墊至造型配色，融入每個角色的代表性圖案，利用微妙細節展現不同角色性格。

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲卡通聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲小林眼鏡X《航海王》聯名鏡款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

KlassiC, 小林眼鏡, 皮克斯, 三眼怪, 毛怪, 熊抱哥, 聯名, 航海王, 魯夫, 眼鏡, 墨鏡

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