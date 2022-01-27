營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡

▲營養師提醒，過年時常會吃的花生糖、麻荖等傳統點心熱量並不低。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay、品牌官網

每到過年，家裡就會出現許多充滿年節味的傳統點心，像是花生糖、肉乾、麻荖、鱈魚絲或發糕、年糕等，大家團聚在一起看電視、聊天時，就會不知不覺一吃再吃，但知名營養師高敏敏就提醒，別看這些點心份量小，熱量可不低！繼上次公布了年夜菜的熱量後，她再分享年節傳統點心的熱量排行榜，不少點心小小一份就超過500大卡，快來看看你愛吃的上榜了沒。

從熱量圖可以看到，過年時節超多人家中都會有的花生糖、牛肉乾、牛軋糖等熱量非常驚人，以每100g份量來說，牛肉乾（525kcal）、花生貢糖（511kcal）、花生麻荖（504kcal）都破500大卡，小朋友愛吃的牛軋糖（477kcal）、沙其瑪（372kcal）也不低，而冠軍花生糖更有562大卡！高敏敏建議真的要適可而止，拿出能吃的份量，其他先收起來，且可以搭配新鮮水果一起吃，增加飽足感、攝取營養。

高敏敏也提醒，過年必吃的「發糕」乍看熱量好像沒有特別高，但其實一顆發糕大約200g，所以吃下一顆是231大卡的2倍，也就462大卡，已超過一碗白飯，所以如果有吃發糕，建議當天最好少吃一碗飯做代換。

而其他像是鱈魚絲、魷魚絲、豬肉乾，100g大約是一個碗的份量，別小看小小一碗，其隱藏的鈉含量都很可怕。而且這種肉類、海產類的加工乾貨，在加工過中都會加入大量糖、鹽和油調味，可能比一天能吃的鹽分還更高，是高血壓的隱形殺手。

至於傳統年糕，建議用蒸取代油炸，熱量才不會翻倍，但注意熱量是否爆表之外，也要提防糖分攝取過多。高敏敏提醒，享用這些年節常見的傳統點心時，要做好控制份量，別吃太多，以免最後肥到身上，年後欲哭無淚。

►營養師曝「年夜菜熱量」排行榜！東坡肉2500大卡還不是最胖



►黑色食物有助長黑髮？皮膚科醫師曝「美顏食補4大NG迷思」



►嚴防Omicron、提升免疫力！營養師曝必吃「8種營養食物」