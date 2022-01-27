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無印良品美麗華旗艦店開幕爆滿　熱銷商品TOP 5大公開

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▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

▲無印良品旗艦店正式開幕，民眾急嚐鮮。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

無印良品在台最大旗艦店在1／26於美麗華正式開幕，首日果然吸引許多嚐鮮客，不少民眾對於關夼的購物空間與提供多樣化在地商品感到驚艷，而限量或限店商品超對消費者胃口，排隊長龍一度要等上10至15分鐘，業者也公開前幾名的熱銷商品，想在假期前往尋寶的民眾可別錯過。

TOP 1　限定款黃麻購物袋
有許多新穎概念與集結眾多門市特色為大成的旗艦店，有許多商品可買，包括生鮮、限定手工作品與MUJI FOUND系列，但最多人想要的就是美麗華旗艦店獨賣的「限定款黃麻購物袋」，採用立體設計容量超足夠，自然的材質看起來很有質感，角落還印有美麗華特色的摩天輪圖形，重點是售價只39元，每人幾乎人手一袋。

▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

TOP 2、TOP 3　年輪蛋糕紅茶口味與巧克力口味
使用自然紙盒包裝的年輪蛋糕，經爐火一層層堆疊烘烤，一向是無印良品最熱銷的包裝甜點之一，本次推出少見的圓形款，模樣討喜很適合當新年伴手禮，也充滿圓圓滿滿的好寓意。

▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

TOP 4 南六甲火鶴花
台南六甲火鶴花產量為全台南最大且出口產量第一，主要外銷地區為日本，且培育過程採用離地栽培，對土地的負擔相對較少，以往都在台南店販售，近期特別引進至北部開賣，也受到不少民眾青睞。

▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

TOP 5　奶油雞肉咖哩風味爆米花
爆米花也是許多無印迷喜歡的零食，多種口味都讓人很驚艷，本次旗艦店特別開賣限定商品「奶油雞肉咖哩風味」，果然就有許多顧客躍躍欲試，濃郁的奶油味加上雞肉咖哩的特殊風味，實在會很想讓人試一試啊。

▲無印良品旗艦店熱銷商品。（圖／業者提供）

關鍵字：

無印良品, MUJI, 旗艦店, 美麗華, 熱銷

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