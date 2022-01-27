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高雄skmpark開門試營運　Coach、Adidas排長龍，百雙鞋掃光

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▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

▲高雄skmpark試營運，民眾排買精品。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄最新Outlet「skmpark」1／26開放試營運，主打Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo精品全面3折起，運動潮流品牌Adidas則駐點全台最大Outlet店，首日吸引不少民眾進場，也排出進店長龍，連同另一PUMA Outlet首日就各賣出球鞋百雙，餐飲部份高雄獨家「大師兄銷魂麵鋪」與「嵜本SAKImoto Bakery生吐司」最受消費者青睞。

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

新光三越體系首間Outlet「skmpark」佔地2.6萬坪、樓地板面積約5萬坪，主打「平均折扣3折起」，業者也掛保證，除了約10%比率的生活專櫃，其他Outlet店推出的折扣約在6.5折以下，且類別囊括精品、居家、3C、家電等，還有高達40%比種的娛樂跟餐飲，讓全家都能來耗上一整天。

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

試營運首二日除精品熱門之外，主打Lifestyle風格的skmpak運動商品也業績亮眼，Adidas Outlet門店面積近400坪，款式有上千種，開幕首日就出現排隊人潮，PUMA Outlet也有單日銷售破百雙球鞋的好業績，單筆消費滿3,000元即贈PUMA束口後背包的優惠，在第二日下午就兌換完畢。

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

休閒品牌ROOTS也很熱門，店內不少年輕族群，看準開店優惠來搶便宜，1／30前ROOTS會員前50名可以兌換8折抵用券，前100名消費再贈300元抵用券，吸引不少民眾出手；餐飲則由高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」最受消費者青睞，試營運首日店外排隊人潮長達數十公尺「嵜本生吐司快閃店」也在一天上午就賣出250片吐司。

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

▲高雄skmpark試營運。（圖／業者提供）

關鍵字：

skmpark, 新光三越, outlet, 高雄, 草衙道, 大魯閣草衙道

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