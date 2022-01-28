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巴黎高訂周／VALENTINO破格找「老模」走秀　背後意義受Z世代啟發

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記者王則絲／台北報導

DIOR、CHANEL後，VALENTINO 2022年春夏高級訂製系列接續登場，創意總監Pierpaolo Piccioli替本季命名為「Anatomy of Couture」（解剖高級訂製），他反思、分析「高訂服裝」的創作與本質，認為是時候該打破不合時宜的傳統高訂文化，因此他特別找來苗條、豐腴等不同身形體態，年長、年輕之不同膚色男女來穿本季服裝，以此弘揚「美感並非絕對」的觀念。

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2022年春夏高級訂製系列於日前登場。（圖／品牌提供，以下同）

比起的一般季度的時裝秀，高級訂製系列大秀總是顯得更為端莊、講究，因此在大多數的高訂秀上，幾乎都以高挑、纖細且年輕的白人女性擔任模特，是一直以來高訂文化的習慣使然。

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli於本季高訂秀做了破格之舉。

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli有兩位正值青少年的Z世代孩子，在社群網站的影響下成長，他希望帶給在為身體外貌困擾的年輕人一個信息：「如果她很漂亮，那你也可以很漂亮。」所以，你會發現本次大秀雖然選用了許多不同於傳統標準的模特，但是當他們穿上高訂服裝一樣美得驚人，「過程改變了，但對美與優雅的追求始終如一。」他們的美不在於身形怎麼樣，而是在於自信以及適合的服裝。

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲秀上除了身形不一的模特，也不乏較為年長、成熟的面孔。

在這理念下誕生的2022年春夏高訂系列，並非建基於單一和理想化的人型模特兒身上，而是以不同年齡和體態的女性為經緯，創造出能反映當代世界多元面貌的作品。

本季大秀以一套黑色開胸禮服展開，多數呈現簡約俐落、典雅的風格，並利用飽和的亮色、純色禮服增添繽紛感受，包括螢光綠色、螢光粉色透紗打造的纏繞式紗裙、桃色平口禮服⋯⋯不同身形的模特確實改變了Pierpaolo Piccioli的善用輪廓，但也讓他標誌性的羅馬、希臘風垂墜式剪裁變得更柔軟與靈活，「VALENTINO高級訂製服的風格沒有因為身體各具姿態而分崩離析，反而從不同體態構成的對話中重新確立，擷取到一個連貫的見解和主張。」

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲Valentino春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲更多VALENTINO 2022春夏高訂Look。

►巴黎高訂周／摩納哥公主騎馬進場！CHANEL浪漫復古禮服玩時空對話

►巴黎高訂周／DIOR以刺繡回歸初心　強調「真實」放話不進元宇宙

關鍵字：

巴黎時裝周, 高訂, 高訂周, VALENTINO, 2022春夏

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