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吃不胖體質讓人羨慕？　可能有3種健康隱憂

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▲減肥,瘦身,示意圖。（圖／pixabay）

▲有些人派對狂吃不減肥還能瘦，其實有隱憂。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

許多人生活周遭都會出現一種人，就是跟朋友聚餐狂吃夜夜笙歌，卻怎樣都還吃不胖，明明也沒有見她在減肥，每天手搖飲一杯接一杯，不用減肥或許乍看之下讓人超羨慕，但其實真相卻可能沒這麼簡單，「吃都吃不胖」的人未必把好處佔盡，專家解釋可能會有下列問題。

▲減肥,瘦身,示意圖。（圖／pixabay）

▲腸胃不好的人，容易拉肚子或便秘，其實也很辛苦。

容易拉肚子
其實如果狂吃卻沒有運動，然而也不會變胖，在生理上來說是不可能的，所以很高比率，腸胃與吸收部分就有問題，消化道狀態不好，便會容易腹瀉、拉肚子，或者是另一個極端，便是便秘拉不出來。

甲狀腺亢進
甲狀腺亢進會提高新陳代謝，自然就不容易胖，但不要只用一個面向去解讀，甲狀腺亢進容易心悸，在服藥期間也可能會造成眼睛凸出、脖子粗或月亮臉的問題，身材瘦了卻破壞容貌，也不見得是好事。

▲減肥,瘦身,示意圖。（圖／pixabay）

▲甲亢也會造成手容易發抖。

皮膚不好
以中醫的角度來看，脾胃虛也就代表血氣不足，所以吃不胖的人，皮膚狀況其實不會太好，包括臉色蠟黃、嘴唇蒼白、無光澤、皮膚乾燥、容易有細紋等，雖然這些可以透過化妝補強，但自己是沒辦法騙過自己的，若因為便秘，也可能在體內累積毒素，容易長痘痘。

▲減肥,瘦身,示意圖。（圖／pixabay）

▲因代謝出問題，皮膚的狀況也不會太好。

若不想變胖，建議還是要採用運動方式來維持身材，不但健康而且更有精神，而吃不胖的人也可透過「養腸胃」方式改進身體狀況，不然年紀越大越會影響身體循環，皮膚也就比同年齡的更容易老，可多補充酵素，讓腸胃好菌增加，也能過得更健康。

▲減肥,瘦身,示意圖。（圖／pixabay）

想要瘦身，鍛鍊身體跟運動是最好的方式。

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