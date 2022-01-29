牛仔褲輕鬆保養4招　用白醋鎖色、冷凍就能除臭

▲牛仔褲要如何保養，有些技巧很簡單。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

大部分人的衣櫥或多或少都會有件牛仔褲，不易髒、強韌與好搭配讓大家都喜愛，但對於牛仔褲的保養卻容易忽略，像有些人不愛洗牛仔褲，因為可能會褪色或是影響版型，但不洗當然就會有異味，究竟要如何保養才算正確？

大約半年洗一次

褪色是牛仔褲的大敵，許多人從來沒洗過牛仔褲，但若你真的無法接受不清洗，最好的頻率是半年一次，並建議在清洗時能反過來減少褪色狀況發生。

▲如果真的很想清洗，半年一次就夠了 。（圖／pixabay）

利用冷凍除臭

若不想冒險清洗褲子，但發現褲子上出現異味，建議可將牛仔褲放入塑膠袋內，放置在冰箱冷凍庫2天，除了可消除異味，還能避免褪色，褲子還會變得比較硬挺。

▲牛仔褲的保養很有一套學問 。（圖／stocksnap）

用白醋鎖色

建議在牛仔褲清洗前，先用稀釋20倍的白醋水浸泡20分鐘，之後再拿進洗衣機內清洗，就能稍微提供鎖色的功能。

▲牛仔褲耐穿好搭配，人人都愛。（圖／pexels）

避免陽光直曬

不管是不是牛仔褲，多數布料在陽光直射的效果下，都會有褪色的可能，在清洗完牛仔褲後，建議使用陰乾方法，不要烘乾，此外不要同時洗多件牛仔褲，以免脫水時產品水洗紋，在丟進洗衣機前，最好扣上扣子或拉鍊避免變形。

▲盡量把扣子扣上再下水清洗，避免變形。（圖／pixabay）

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