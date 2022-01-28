Jennie跨海幫「馬斯克前女友」拍MV　超露「發光馬甲」挑戰尺度極限

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie於昨（27日）時，驚喜現身科技巨擘馬斯克（Elon Musk）前女友Grimes的最新歌曲MV當中，雖然只是客串演出幾秒鐘，卻立刻引起話題。Jennie於MV中的造型相當前衛科幻，紅色夾克裡僅穿著一件「發光水晶馬甲」，且胸口間相連部分看起來特別單薄，迷人胸線串聯腹肌挑戰尺度極限。

▲Jennie驚喜現身Grimes 新歌MV。（圖／翻攝自IG@grimes）



來自加拿大的電音歌手Grimes，曾於2018年開始和馬斯克交往，並育有一子，不過在2021年時兩人傳出已結束三年感情。Grimes與Jennie私下關係友好，她便邀請Jennie在新歌《Shinigami Eyes》MV當中客串演出。

Grimes本身就擁有一股異世界的氣質，因此也被稱作「電音精靈」，風格一向大膽前衛的她，在本次新歌MV中也穿上了宛如佈滿鱗片一般的緊身肉胎裝，為配合歌曲科幻的風格，Jennie這次也挑戰了尺度極限！

▲Grimes本身給人一股異世界、異次元的氣息。（圖／翻攝自IG@grimes）



於《Shinigami Eyes》MV中，Jennie穿上了亮粉色的套裝，夾克中則是僅有穿著一件來自設計師品牌DAVID KOMA的水晶馬甲，宛如蝴蝶的形狀般包覆胸型，但胸口中間僅以細扣相接，看起來特別有曝光的危險，但同時也讓Jennie的好身材展露無遺，她不只大方秀出事業線，與腹肌線條串連更是性感誘人，尺度大開。

▲Jennie於MV中性感的破尺度造型。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）