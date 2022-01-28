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超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG

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▲▼香氛蠟燭的5個小知識。（圖／Unsplash）

▲使用香氛蠟燭學問多。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

點燃香氛蠟燭讓滿室馨香，是一件很療癒的事情，但是你知道蠟燭也需要保養嗎？像是燃燒前需要修剪燭芯、不要用嘴熄滅，都是大學問！。《Wenzday 溫暖過日子》提出5個保養知識，讓你更享受搖曳的溫暖燭火。

#初次燃燒時間，決定蠟燭表面的完整

點蠟燭時，最好要有足夠的燃燒時間，讓蠟燭表面燃燒至完全液化。如果燃燒時間不夠、表面液態不完全就將蠟燭熄滅，這時就會形成所謂的隧道現象。很多人會覺得捨不得點太久，而草草就將蠟燭熄滅，這樣做只會讓表面出現隧道現象，也會影響之後的可燃時間。

▲▼香氛蠟燭的5個小知識。（圖／Unsplash）

#別用嘴巴吹熄

用嘴巴吹熄火苗，這個是最多人容易犯得小錯誤！當吹熄火苗時，會產生大量濃煙飄得到處都是，原本的香氣空間就會充滿著燃燒味。正確熄滅的方式是—使用杯蓋或是滅燭罩，隔絕氧氣滅燭。

#修剪燭芯至理想高度

每次「燒燭前」使用燭心剪將燭芯剪至 0.3-0.5公分高度，這個動作可以讓蠟燭燃燒得更久，燭芯越長燃燒的速度越快。而過長的燭芯在燃燒過程中，會因火苗過大產生黑煙，也會燒壞、燻黑燭杯。

▲▼香氛蠟燭的5個小知識。（圖／Unsplash）

#選擇天然基底蠟

蠟燭基底可分為大豆蠟、蜂蠟、油菜花蠟等天然植物蠟，以及非天然的石油精煉石蠟。石蠟成本低在燃燒時，容易產生黑煙、釋放對人體有害致癌的苯與甲苯，因此在選擇室內香氛蠟燭時，避免選擇石蠟基底的香氛蠟燭。大豆蠟是目
前市面上植物蠟的首選，燃燒時無黑煙且時間約為石蠟的 3 倍。大豆蠟質地相對石蠟來得軟，使得蠟燭製成時表面沒有那麼平整美觀，有時會有顆粒感，也會因為環境溫度而產生裂痕，這些都是天然蠟的特性並不影響品質及使用。

#香氛蠟燭半年內使用完

建議已點燃過的天然香氛蠟燭，在半年內使用完畢，以免精油揮發。未使用時請蓋上蠟燭蓋，放置陰涼處避免陽光直射，影響香氣及品質，而未拆封使用的蠟燭可放置陰涼處存放 3 年。蠟燭表面有灰塵時，可用化妝棉沾些許酒精擦拭乾淨即可。

►網揭人生必須放棄「5件事情」，才能往更好的人生邁進

關鍵字：

蠟燭, 香氛蠟燭, 知識

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