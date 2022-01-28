過年防三高！營養師傳授「年菜飲食攻略」，湯品淺嘗即可

▲營養師教你年菜聰明吃。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年假倒數計時，春節家人團聚圍爐好熱鬧，營養師夏子雯提醒，豐富的年菜對三高患者來說，暗藏許多飲食危機，以下分別列出高血壓、高血糖、高油脂的3招飲食小技巧，跟著吃才健康。

高血壓

#湯品淺嚐一碗：年節必備的長年菜雞湯、砂鍋魚頭，湯品中都含有許多隱藏的鈉，建議淺嚐一碗即可。

#少吃加工製品：如香腸、臘肉，或是加工火鍋料等，鈉量高，建議多選擇新鮮原型的肉類。

#少淋醬汁及沾醬：滷汁及各式沾醬的鈉含量高，且容易忽略，建議減少食用量，或搭配醋、天然辛香料，如蔥、蒜等增添風味。

高血糖

#控制每餐醣份量：建議正餐食用2-4份醣(約半碗~一碗飯)、點心約1-2份醣(1-2個女生拳頭大的水果)。

#根莖年糕也是碳水化合物：像芋頭、山藥、玉米、年糕都是碳水化合物，如果吃到則飯量就要減少。

#去除勾芡少糯米：勾芡食物、糯米皆屬於高升糖指數（高GI）的食物，盡量減少食用，以免血糖波動幅度過大。

高血脂

#只吃瘦肉：應景年菜如東坡肉、紅燒蹄膀、土雞等，皆含有較多的飽和脂肪，建議剔除肥肉、動物皮以及裹粉炸皮，只吃瘦肉，減少不必要的油脂量。

#湯品撈去浮油：雞湯、排骨湯在燉煮的過程中，雞皮和排骨的油脂會不斷釋出，建議稍涼後撈去上層浮油，少脂肪少負擔。

#控制堅果及點心量：過年容易吃很多的堅果，如開心果、花生等，吃30顆就等於一湯匙的油脂，甜點零食則含有精緻糖，若攝取過量容易升高三酸甘油酯喔。

▲（翻攝自夏子雯-貼近你生活的營養師）