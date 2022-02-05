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星巴克「棋盤格愛心茶壺」華麗夢幻！配上小杯子組成西洋棋國王皇后

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實習記者吳昀庭／綜合報導

情人節即將到來，大陸星巴克也配合節日，推出了「愛逢對手」情人節系列，在愛情裡，兩人的互動就如同下棋過招，所以特別以西洋棋為靈感，選用黑、白、紅三色，設計出華麗夢幻的杯款。其中「棋盤格愛心茶壺」和「西洋棋造型茶壺」讓人看了好心動，茶壺上都附了小杯子，可以整組一起用。

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸星巴克推出「愛逢對手」情人節系列。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

大陸星巴克的情人節系列中，有兩款絕美的茶壺&杯子組合，第一款是「棋盤格愛心茶壺」，茶壺本身是質感黑色，上面有白、金棋盤格紋，再配上燙金LOGO和紅色把手。茶壺蓋上有一顆飽滿的紅色小愛心，外層罩了一個玻璃杯，拿下來直接可以裝茶或咖啡，來場《愛麗絲夢遊仙境》風格的下午茶。

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲棋盤格愛心茶壺。（圖／翻攝自小紅書@三塊瘦肉）

另一款是「西洋棋造型茶壺」，以西洋棋中的國王、皇后、城堡三個為主角，做成了茶壺與杯子組合。茶壺是純白色的城堡棋子，兩個小杯子一黑、一紅，分別是國王、皇后的皇冠形狀，杯子都可以倒扣在茶壺上，組成國王、皇后棋子，不喝茶時擺在家中，就像個精緻擺飾。

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲西洋棋造型茶壺。（圖／翻攝自小紅書@三塊瘦肉）

喜歡特殊造型杯子的話，日本雜貨品牌Felissimo也推出了一系列有趣的「相撲選手玻璃杯」，透明的杯子上有可愛的相撲選手插畫，但他們的身材卻比印象中瘦弱許多，這時只要將水倒入杯中，相撲選手的身材就會因為水的折射，產生擴大的視覺效果，直接變成強壯、大隻的體型。這系列有四種不同圖案，每一款都好逗趣。

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克棋盤格茶壺。（圖／翻攝自小紅書）

▲「相撲選手玻璃杯」有四種款式。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

關鍵字：

星巴克, 情人節, 茶壺, 杯子

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