亮・珠寶／印度大君奢華氣勢再現　疊戴三款大套鍊超霸氣

▲模特兒疊戴Boucheron靈感源自印度大君委託設計珠寶的Histoire de Style, New Maharajahs系列3件套鍊，氣勢非凡。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2022春夏巴黎高級訂製服裝周期間，珠寶品牌如Boucheron（寶詩龍）、De Beers同步發布年度高級珠寶系列。Boucheron重返1928年光榮歷史，以當年印度大君布品達辛格（Bhupindar Singh）向品牌訂製珠寶為靈感，藉由當代摩登手法重新詮釋，強調穿戴的自由度，幾乎每一款都能轉換出不同佩戴法；De Beers則展現「光」的奇幻美感創作The Alchemist of Light高級珠寶，結合陽極氧化的鈦金屬與各色彩鑽展現萬丈光芒的效果。

▲Boucheron New Maharajah鑲嵌祖母綠、鑽石與天然水晶的項鍊，可轉化成胸針佩戴。

Boucheron歷史風華摩登演繹

Boucheron一年兩次的高級珠寶發表，將1月亮相的Histoire de Style系列定位為展現歷史底蘊與工藝，以當代手法重新詮釋典藏作品；7月發表的Carte Blanche系列則強調創新及技術，挑戰新風格。近日於巴黎曝光的Histoire de Style, New Maharajahs系列即發想自1928年的傳奇訂單，當時印度大君布品達辛格帶著他的寶石保險箱走進品牌芳登廣場總店，訂製了祖母綠和鑽石項鍊、珍珠項鍊、寶石腰帶等149 種設計，成為今日創意總監Claire Choisne的靈感來源，催生出14件作品，預計3月將來台展出。

▲Boucheron將印度大君頭巾上的白鷺羽飾轉化為Sarpech髮飾與胸針。

有別於當年如萬花筒般絢爛的色調，Boucheron重新詮釋的Maharajahs珠寶多以鑽石與水晶展現單色之美，作品比例也經過微調，有趣的是不僅多數為轉換式珠寶，多款項鍊層次疊戴更展現非凡氣勢。當中唯一展露繽紛色彩的作品是鑲嵌9顆總重約40克拉哥倫比亞祖母綠的New Maharajah項鍊，中央的裝飾圖樣可轉化成胸針；而印度大君頭巾上的白鷺羽飾，經過當代演繹則變身為Sarpech髮飾與胸針，捲曲流線鑲上古典玫瑰切割鑽石，著實華美。

▲模特兒佩戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Atomique 領片項鍊、耳釘與指間戒。（圖／De Beers提供，以下同）

De Beers光影魔術師

英國鑽石品牌De Beers於巴黎高級訂製服時裝周發表全新高級珠寶系列The Alchemist of Light，包括7套共45件獨一無二之作，將分兩篇章曝光，率先登場為首個篇章Atomique及Light Rays套組，前者以幾何圖形與抽象主題組成白鑽作品，最具氣勢為中央鑲嵌18.57克拉、內部無瑕主鑽的Atomique 領片項鍊，旁襯鑲嵌如氣泡般美鑽的圓拱形輪廓，流露摩登氣息。

▲模特兒戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays流蘇吊墜項鍊，垂墜式吊燈耳環與皇冠造型戒指。

Light Rays套組發想自光芒從山峰或烏雲背後透出，照耀於天空的絕美景致，因此採用經過陽極氧化處理的鈦、鍍黑銠白金搭配鑲嵌彩鑽，展現變化莫測的光影，而獨特的扇形結構透過微型鉸接技術，讓金屬線條和成排的鑽石可以自由移動，此系列共有9件作品，包含一款流蘇吊墜項鍊，其吊墜可拆下轉變為手袋吊飾。

►亮・珠寶／Dior玫瑰園開出新品種 小巧立體花形戒好Ｑ

►亮・珠寶／盤點凱特最常戴的5件黛妃首飾 藍寶戒最多愛恨糾葛

