fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／印度大君奢華氣勢再現　疊戴三款大套鍊超霸氣

>

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴Boucheron靈感源自印度大君委託設計珠寶的Histoire de Style, New Maharajahs系列3件套鍊，氣勢非凡。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2022春夏巴黎高級訂製服裝周期間，珠寶品牌如Boucheron（寶詩龍）、De Beers同步發布年度高級珠寶系列。Boucheron重返1928年光榮歷史，以當年印度大君布品達辛格（Bhupindar Singh）向品牌訂製珠寶為靈感，藉由當代摩登手法重新詮釋，強調穿戴的自由度，幾乎每一款都能轉換出不同佩戴法；De Beers則展現「光」的奇幻美感創作The Alchemist of Light高級珠寶，結合陽極氧化的鈦金屬與各色彩鑽展現萬丈光芒的效果。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron New Maharajah鑲嵌祖母綠、鑽石與天然水晶的項鍊，可轉化成胸針佩戴。

Boucheron歷史風華摩登演繹

Boucheron一年兩次的高級珠寶發表，將1月亮相的Histoire de Style系列定位為展現歷史底蘊與工藝，以當代手法重新詮釋典藏作品；7月發表的Carte Blanche系列則強調創新及技術，挑戰新風格。近日於巴黎曝光的Histoire de Style, New Maharajahs系列即發想自1928年的傳奇訂單，當時印度大君布品達辛格帶著他的寶石保險箱走進品牌芳登廣場總店，訂製了祖母綠和鑽石項鍊、珍珠項鍊、寶石腰帶等149 種設計，成為今日創意總監Claire Choisne的靈感來源，催生出14件作品，預計3月將來台展出。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron將印度大君頭巾上的白鷺羽飾轉化為Sarpech髮飾與胸針。

有別於當年如萬花筒般絢爛的色調，Boucheron重新詮釋的Maharajahs珠寶多以鑽石與水晶展現單色之美，作品比例也經過微調，有趣的是不僅多數為轉換式珠寶，多款項鍊層次疊戴更展現非凡氣勢。當中唯一展露繽紛色彩的作品是鑲嵌9顆總重約40克拉哥倫比亞祖母綠的New Maharajah項鍊，中央的裝飾圖樣可轉化成胸針；而印度大君頭巾上的白鷺羽飾，經過當代演繹則變身為Sarpech髮飾與胸針，捲曲流線鑲上古典玫瑰切割鑽石，著實華美。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Atomique 領片項鍊、耳釘與指間戒。（圖／De Beers提供，以下同）

De Beers光影魔術師
英國鑽石品牌De Beers於巴黎高級訂製服時裝周發表全新高級珠寶系列The Alchemist of Light，包括7套共45件獨一無二之作，將分兩篇章曝光，率先登場為首個篇章Atomique及Light Rays套組，前者以幾何圖形與抽象主題組成白鑽作品，最具氣勢為中央鑲嵌18.57克拉、內部無瑕主鑽的Atomique 領片項鍊，旁襯鑲嵌如氣泡般美鑽的圓拱形輪廓，流露摩登氣息。

▲▼ Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays流蘇吊墜項鍊，垂墜式吊燈耳環與皇冠造型戒指。

Light Rays套組發想自光芒從山峰或烏雲背後透出，照耀於天空的絕美景致，因此採用經過陽極氧化處理的鈦、鍍黑銠白金搭配鑲嵌彩鑽，展現變化莫測的光影，而獨特的扇形結構透過微型鉸接技術，讓金屬線條和成排的鑽石可以自由移動，此系列共有9件作品，包含一款流蘇吊墜項鍊，其吊墜可拆下轉變為手袋吊飾。

►亮・珠寶／Dior玫瑰園開出新品種　小巧立體花形戒好Ｑ

►亮・珠寶／盤點凱特最常戴的5件黛妃首飾　藍寶戒最多愛恨糾葛
 

關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, De Beers

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎留下的15件愛馬仕450萬全數拍出　做公益遺愛人間

羅霈穎留下的15件愛馬仕450萬全數拍出　做公益遺愛人間

羅霈穎精品拍賣吸百人繳20萬元參與　愛馬仕包5千元起標最夯

羅霈穎精品拍賣吸百人繳20萬元參與　愛馬仕包5千元起標最夯

寶格麗研發世上極小機芯成功！　珠寶錶蛇首可轉方向　

寶格麗研發世上極小機芯成功！　珠寶錶蛇首可轉方向　

香奈兒2000萬紅寶石錶現蹤　透明錶殼錶鍊玩透視 歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與子下棋　網友「贏了獎品是錶」？ Tiffany鑲25克拉鑽石墨鏡閃爆秀場　預告與菲董聯名 猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光 「豐臀金」千萬愛馬仕牆洩貴婦生活　戴Tiffany珠寶游泳超狂 賈靜雯手遮半臉秀25萬Tiffany手環　網友搞笑「確定不是在剃牙」 余文樂201萬「錶王」上手　綠上加綠好潮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面