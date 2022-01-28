賈靜雯穿「迷你短褲」辣回25歲！秀零贅肉凍齡美腿，網喊：正爆

記者王則絲／台北報導

女星賈靜雯於日前Po出的一則穿搭貼文中，以「迷你短褲」的造型出鏡，罕見是露出一雙零贅肉的神仙美腿，令粉絲們全被她的凍齡體態給驚呆，大讚她是「25歲的妹妹」，加上腳踩高跟靴子使比例更顯修長，視覺立馬增加10公分，難得的辣妹裝扮十分驚艷，讓網友們齊喊：「正爆了！」

▲賈靜雯最新穿搭照。（圖／翻攝自IG@alyssachia）



今年47歲的賈靜雯，近年在戲劇上表現十分亮眼，人氣只有越來越高，自帶氣場與女神風範的她亦獲得眾多品牌們的喜愛，經常現身帶貨時尚單品。近日賈靜雯便是搶先穿上了SAINT LAURENT 2022的春夏新裝，為台灣首位穿上本系列的女星，以萬年不敗的Logo T恤外搭精緻花瓣邊剪裁的獵裝外套，並穿上黑色小羊皮迷你短褲收尾，手上拎的則是SAINT LAURENT於虎年限定推出的焦糖色MANHATTAN法棍包。

▲賈靜雯穿上SAINT LAURENT 2022春夏新裝，秀出一雙凍齡美腿。（圖／翻攝自IG@alyssachia）



難得是露出如此大面積的雙腿，賈靜雯一點也不擔心，靠著一雙纖細筆直的美腿輕鬆駕馭辣妹裝，一身率性造型特別適合她，讓網友們不禁讚嘆她的凍齡美腿與狀態：「正爆了！」、「這個腿」、「讚喔辣妹賈靜雯小姐，不認識妳的人以為妳還沒結婚呢！」、「這個麻麻太犯規了喔」、「25歲的妹妹。」