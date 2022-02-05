情人節禮物想破頭，有「愛心」最好！6款手錶、飾品包款一次看

實習記者施至真／綜合報導

情侶們最喜歡又最煩惱的節日又要到了，今年是不是和往常一樣，為了挑選禮物想破頭了呢？今天一次幫你整理6款，實用又美觀的高質感心型好物，保證能夠讓你展現滿滿心意，害怕被打槍的另一半，現在就來參考看看吧！

Olivia Burton 心型腕錶

為了慶祝情人節的到來，Olivia Burton推出一款迷你心形手錶，簡約復古的愛心輪廓，搭配低調卻自帶光芒的珍珠貝母錶盤，不僅時髦好看，平易近人的價格更讓它成為近期熱賣款，想要一份獨特又有意義的禮物，可以優先考慮它。

▲Olivia Burton 心形腕錶（玫瑰金）NT$6,180（圖／翻攝自Olivia Burton官網）

Swatch 情人對錶

如果想要一對情侶對錶，Swatch情人節限定絕對是送禮首選，錶盤紅白相間的愛心圖示時髦簡約還非常俏皮、有活力，防刮耐磨的設計能夠讓你安心戴，2千初的價格非常容易入手，現在就用它來一段真情告白吧。

▲Swatch情人對錶讓你大曬恩愛。（圖／翻攝自Swatch官網）

CHARLES & KEITH 情人節限定愛心包

平時就被CHARLES & KEITH（小CK）燒得不要不要的小資女，請做好心理準備，因為你的錢包，可能會被令人心醉神迷的情人節限定愛心包款掏空。立體、可翻頁的迷你心型包，造型超級撩人；心型扣手提包更是日常百搭，姐妹們快呼叫男友來物色。

▲愛心包包可翻頁的設計，是不是很讓人心動呢。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）

Swarovski Una心型耳釘

不論日常穿搭還是約會精心打扮，都應該加入一點閃亮單品，可以趁著情人節，收入這款Una心型耳釘，千萬不要以為它只是普通的心型耳環喔，認真觀察，會發現小心機藏在細節裡，注意到了嗎，耳環上的愛心缺口，是兩隻正在相親相愛的天鵝，是不是超級可愛呢！

▲愛心耳環融入經典的天鵝造型，小巧思太用心。（圖／翻攝自Swarovski官網）

PANDORA Moments心型T釦手鏈

Moments蛇鏈系列，近期以全新面貌和粉絲見面啦！不但將原本的圓形T字釦改成超可愛的愛心形狀，還將T字鏈條拉長，使造型更俐落、有層次，再加上幾顆精心挑選的串飾，保證能成功融化女孩的芳心。

▲愛心T字釦真的超級可愛。（圖／翻攝自PANDORA官網）

GODIVA巧克力禮盒

情人節怎麼可以忘記送巧克力呢？GODIVA這次一樣推出多款限定禮盒，除了超粉嫩的愛心鐵盒必須收藏之外，一定要嘗試看看粉紅胡椒味黑巧克力的滋味，吃起來究竟是餘韻繚繞的甜蜜美味，還是既驚喜又驚嚇的濃純滋味，一定要自己嘗試看看唷。

▲情人節沒送巧克力，小心被另一半白眼。（圖／翻攝自GODIVA官網）