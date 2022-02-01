fb ig video ETtoday search mobile

自己做紀念品最有意義！虹夕諾雅谷關「微景森林」手作課　連工具都好美

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

2022 的年初私旅再訪結界之境，其實距離上次來虹夕諾雅 谷關不過是四個月前的事，但神奇的不僅仍讓我好生期待，還再帶點怦然。別以為我的第五訪就會少了新鮮事，新登場的「微景森林」體驗活動，首度入住帶有陽台的「風音」房型，還有在山谷遇上的第一場雨，在在都讓我於熟悉場景裡擁有微然不同的心境。畢竟，是第五次來了，總該是這樣啊，享受安心旅遊的自在，沒什麼一定要急著再去體驗，隨風依雨，說到底，就是從心吧。一杯好茶、一曲悠揚，薄暮裡的靛藍山色，感覺對了，就是絕景。

▲首次遇見虹夕諾雅谷關的雨，充滿生氣

▲「微景森林」體驗活動，參加者可自己製作獨一無二的盆栽或生態瓶帶回家

▲巧合的是，連續兩年是同一天入住虹夕諾雅 谷關

微景森林手作體驗，獨一無二生態瓶是最棒的旅行回憶

晨間的「草花散策」是飯店高人氣活動，因最後會帶參加者到水之庭園露台做小盆栽而得限定人數，但也常讓向隅者難免失落。虹夕諾雅 谷關為了不限人數，遂把這活動調整成以園區植物導覽為主，原本的製作小盆栽就獨立拉出、豪華升級成額外的付費活動「微景森林」（700元/人），每日10:30-11:30 同樣是在水之庭園露台舉行，一邊享受晨光、微風及鳥鳴，一邊親手創作。

▲自己親手製作，是最棒的旅遊紀念品

▲Ean 自己親手做的盆栽

不巧我要體驗的這日下雨，活動地點移至 2F 多功能休息室，雖從露天改為室內，精緻度不減，之前我形容虹夕諾雅 谷關推出的體驗活動在台灣來說是屬於教科書級的，這個新活動一樣很具水準。管家講解完後，參加者可選擇製作密閉的生態瓶或開放型的小盆栽，接著再使用夾子、剪刀、鑷子，將他們準備的赤玉土、泥炭土、青苔、幾款植物，還有一旁裝飾用的石頭與木片，依照自己的喜好與美感進行種植擺設，不得不稱讚他們準備的工具都好有質感，甚至連最後的小型灑水器都優雅著！

▲管家介紹生態瓶的由來與故事

▲準備的小工具都好有質感

▲相當精緻的體驗活動，又再一次讓人印象深刻

有意思的是，若是選擇生態瓶，管家說只要澆足夠的水然後蓋起來，放在有日照處就會進行光合作用、自成一個微型生態系統，感覺好玩，就待之後慢慢觀察變化了。結束旅程回到家，自己手作的獨一無二盆栽，偶爾會拿進屋子放在我的書桌上，賞心悅目同時也提醒著我那幾日在山裡的美好，對了，館方或可考慮再準備一個虹夕諾雅 谷關的 Logo 小牌，讓這微景森林更具紀念意義。

▲神奇的生態瓶，可以自成一個微型生態系統

▲我把旅行的美好，從谷關帶回到家中書桌上了

舊地新雨，看見最生動的水之庭園

關於天氣，我總是偷偷的感謝老天爺的偏心。前幾次來主要都有拍攝工作在身，很幸運的每回都擁有最棒的光影。這次純度假，沒有非得拍回什麼照片不可，過往讓我提心吊膽的水滴，反而成了禮物，從天而降。整個園區，都成了雨滴舞台。樹梢凝結的水珠、大眾風呂水面的跳動水花，還有水之庭園如畫作的綻放漣漪。我撐起傘，享受自然，一切，都是最好的安排。

▲撐傘散步水之庭園，下雨又讓這片樹林呈現不同風貌

▲ 一月的水之庭園，多了不少季節顏色

風音客房配有戶外陽台，感受山谷流動的風

虹夕諾雅 谷關規劃 5 種房型、共只有 49 個房間，除了合適帶長輩入住的「山霞」客房的空間配置是在一個樓層外，其餘房型都是樓中樓房型，20 坪起跳，相當舒適。之前幾次入住過「水明」與「月見」，這回特別選了還沒住過的「風音」來開箱，與其他房間最大的不同，就在於擁有一個寬敞的戶外陽台，可以舒服的坐臥躺椅上欣賞整片蒼翠山巒以及與時俱變的天空，在房間內也可開窗讓清新的谷關空氣進來。

▲「風音」客房，擁有一個戶外陽台與客廳區

▲帶杯飲料在陽台，光聽風聲就是很棒的享受

▲若喜歡有流動的風，「風音」值得考慮

因配置陽台，所以室內空間會相對小些，例如我這回入住的 302 房洗手間只有一間，是被放在樓上，樓下的盥洗區、浴室以及溫泉區就沒有像「月見」再另外規劃洗手間了。風音房型另一特色是提供三張單人床，合適三位親友同遊，沙發與大方桌的客廳區蠻適合用來聊天，用餐當然更適合！這回我一樣是待三天兩夜，第一日晚餐去品嚐新料理長横山 浩志的會席料理，第二天晚餐，則採單點。目前飯店安排是若房客要單點，統一是會送到客房做 room service，這點頗合我意，畢竟房間很寬敞舒服啊，要盡可能的多多利用才不浪費，是吧？這餐點的是馬告鍋物，主餐有兩款魚片其中一種是鰤魚，整體來說我很享受，不會因為是在房間用餐就少了講究，更多的是那份自在。

▲入住永遠滿水位，是虹夕諾雅 谷關客房溫泉的奢華所在

▲「風音」配置三張單人床

▲盥洗空間在溫泉樓層

薄暮好茶，享受 即在片刻之間

幾個朋友會說「Ean, 你真的很會享受耶！」我想指的不是多貪圖逸樂，而是懂得享受品味當下，那確實是需要一些準備與方法。像這回，我帶了幾個不會太麻煩的好物讓我即使外出，也能擁有如在家一般的安適。推開窗，泡了之間 茶食器推出新年「虎琥年禮」裡頭以紅韻紅茶為基底加了有機胡蘿蔔的「馬偕博士茶」，藍芽喇叭播放著 Kyoto Ambience 曲目，山中薄暮氤氳，甚為靜好，真好。

▲對味的音樂佐茶，就算只在客房陽台，都能是最奢華的享受

▲帶去泡的之間 茶食器「馬偕博士茶」，乘載著淡水土地的記憶

▲儀式或物品並非重點，最重要的是藉此享受環境、品味當下

/ Info. /

微景森林
活動期間：全年（有可能視天氣環境因素取消）
時間：上午 10:30～11:30
費用：NT$ 700 元/ 1位（含税服務費）
參加人數限制：8 人（因活動過程中會使用玻璃製品,8歲以下小孩需家長陪同,不可單獨預約）
預約時間：活動當天 8:30 前

虹夕諾雅 谷關
官網
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 虹夕諾雅谷關, 手作課

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高 「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看 小資女買新包8個精品款推薦！Miu Miu小圓筒、Jil Sander手袋2萬左右入手 MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光 拿完紅包要先「壓歲」　5個作法帶旺一年財庫「賺更多」 2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財 春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面