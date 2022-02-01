自己做紀念品最有意義！虹夕諾雅谷關「微景森林」手作課　連工具都好美

文、圖／Ean

2022 的年初私旅再訪結界之境，其實距離上次來虹夕諾雅 谷關不過是四個月前的事，但神奇的不僅仍讓我好生期待，還再帶點怦然。別以為我的第五訪就會少了新鮮事，新登場的「微景森林」體驗活動，首度入住帶有陽台的「風音」房型，還有在山谷遇上的第一場雨，在在都讓我於熟悉場景裡擁有微然不同的心境。畢竟，是第五次來了，總該是這樣啊，享受安心旅遊的自在，沒什麼一定要急著再去體驗，隨風依雨，說到底，就是從心吧。一杯好茶、一曲悠揚，薄暮裡的靛藍山色，感覺對了，就是絕景。

▲首次遇見虹夕諾雅谷關的雨，充滿生氣

▲「微景森林」體驗活動，參加者可自己製作獨一無二的盆栽或生態瓶帶回家

▲巧合的是，連續兩年是同一天入住虹夕諾雅 谷關

微景森林手作體驗，獨一無二生態瓶是最棒的旅行回憶

晨間的「草花散策」是飯店高人氣活動，因最後會帶參加者到水之庭園露台做小盆栽而得限定人數，但也常讓向隅者難免失落。虹夕諾雅 谷關為了不限人數，遂把這活動調整成以園區植物導覽為主，原本的製作小盆栽就獨立拉出、豪華升級成額外的付費活動「微景森林」（700元/人），每日10:30-11:30 同樣是在水之庭園露台舉行，一邊享受晨光、微風及鳥鳴，一邊親手創作。

▲自己親手製作，是最棒的旅遊紀念品

▲Ean 自己親手做的盆栽

不巧我要體驗的這日下雨，活動地點移至 2F 多功能休息室，雖從露天改為室內，精緻度不減，之前我形容虹夕諾雅 谷關推出的體驗活動在台灣來說是屬於教科書級的，這個新活動一樣很具水準。管家講解完後，參加者可選擇製作密閉的生態瓶或開放型的小盆栽，接著再使用夾子、剪刀、鑷子，將他們準備的赤玉土、泥炭土、青苔、幾款植物，還有一旁裝飾用的石頭與木片，依照自己的喜好與美感進行種植擺設，不得不稱讚他們準備的工具都好有質感，甚至連最後的小型灑水器都優雅著！

▲管家介紹生態瓶的由來與故事

▲準備的小工具都好有質感

▲相當精緻的體驗活動，又再一次讓人印象深刻

有意思的是，若是選擇生態瓶，管家說只要澆足夠的水然後蓋起來，放在有日照處就會進行光合作用、自成一個微型生態系統，感覺好玩，就待之後慢慢觀察變化了。結束旅程回到家，自己手作的獨一無二盆栽，偶爾會拿進屋子放在我的書桌上，賞心悅目同時也提醒著我那幾日在山裡的美好，對了，館方或可考慮再準備一個虹夕諾雅 谷關的 Logo 小牌，讓這微景森林更具紀念意義。

▲神奇的生態瓶，可以自成一個微型生態系統

▲我把旅行的美好，從谷關帶回到家中書桌上了

舊地新雨，看見最生動的水之庭園

關於天氣，我總是偷偷的感謝老天爺的偏心。前幾次來主要都有拍攝工作在身，很幸運的每回都擁有最棒的光影。這次純度假，沒有非得拍回什麼照片不可，過往讓我提心吊膽的水滴，反而成了禮物，從天而降。整個園區，都成了雨滴舞台。樹梢凝結的水珠、大眾風呂水面的跳動水花，還有水之庭園如畫作的綻放漣漪。我撐起傘，享受自然，一切，都是最好的安排。

▲撐傘散步水之庭園，下雨又讓這片樹林呈現不同風貌

▲ 一月的水之庭園，多了不少季節顏色

風音客房配有戶外陽台，感受山谷流動的風

虹夕諾雅 谷關規劃 5 種房型、共只有 49 個房間，除了合適帶長輩入住的「山霞」客房的空間配置是在一個樓層外，其餘房型都是樓中樓房型，20 坪起跳，相當舒適。之前幾次入住過「水明」與「月見」，這回特別選了還沒住過的「風音」來開箱，與其他房間最大的不同，就在於擁有一個寬敞的戶外陽台，可以舒服的坐臥躺椅上欣賞整片蒼翠山巒以及與時俱變的天空，在房間內也可開窗讓清新的谷關空氣進來。

▲「風音」客房，擁有一個戶外陽台與客廳區

▲帶杯飲料在陽台，光聽風聲就是很棒的享受

▲若喜歡有流動的風，「風音」值得考慮

因配置陽台，所以室內空間會相對小些，例如我這回入住的 302 房洗手間只有一間，是被放在樓上，樓下的盥洗區、浴室以及溫泉區就沒有像「月見」再另外規劃洗手間了。風音房型另一特色是提供三張單人床，合適三位親友同遊，沙發與大方桌的客廳區蠻適合用來聊天，用餐當然更適合！這回我一樣是待三天兩夜，第一日晚餐去品嚐新料理長横山 浩志的會席料理，第二天晚餐，則採單點。目前飯店安排是若房客要單點，統一是會送到客房做 room service，這點頗合我意，畢竟房間很寬敞舒服啊，要盡可能的多多利用才不浪費，是吧？這餐點的是馬告鍋物，主餐有兩款魚片其中一種是鰤魚，整體來說我很享受，不會因為是在房間用餐就少了講究，更多的是那份自在。

▲入住永遠滿水位，是虹夕諾雅 谷關客房溫泉的奢華所在

▲「風音」配置三張單人床

▲盥洗空間在溫泉樓層

薄暮好茶，享受 即在片刻之間

幾個朋友會說「Ean, 你真的很會享受耶！」我想指的不是多貪圖逸樂，而是懂得享受品味當下，那確實是需要一些準備與方法。像這回，我帶了幾個不會太麻煩的好物讓我即使外出，也能擁有如在家一般的安適。推開窗，泡了之間 茶食器推出新年「虎琥年禮」裡頭以紅韻紅茶為基底加了有機胡蘿蔔的「馬偕博士茶」，藍芽喇叭播放著 Kyoto Ambience 曲目，山中薄暮氤氳，甚為靜好，真好。

▲對味的音樂佐茶，就算只在客房陽台，都能是最奢華的享受

▲帶去泡的之間 茶食器「馬偕博士茶」，乘載著淡水土地的記憶

▲儀式或物品並非重點，最重要的是藉此享受環境、品味當下

/ Info. /

微景森林

活動期間：全年（有可能視天氣環境因素取消）

時間：上午 10:30～11:30

費用：NT$ 700 元/ 1位（含税服務費）

參加人數限制：8 人（因活動過程中會使用玻璃製品,8歲以下小孩需家長陪同,不可單獨預約）

預約時間：活動當天 8:30 前

虹夕諾雅 谷關

官網

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐