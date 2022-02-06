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「等待中的蠟筆小新」背影好淒涼！雙手抱膝、厭世臉完全感同身受

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實習記者吳昀庭／綜合報導

日本Bandai公司旗下的扭蛋事業部GASHAPON曾出過許多經典扭蛋系列，其中很受歡迎的「等待中的動物們」，居然與人氣卡通《蠟筆小新》合作，推出「等待中的蠟筆小新」系列，看小新雙手抱膝坐在地上，擺出瞇瞇眼、厭世表情，完全讓你感受到他在等待的無奈。

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲「等待中的蠟筆小新」扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

「等待中的蠟筆小新」扭蛋和先前出過的動物系列一樣，每一隻都雙手抱膝、縮著身軀坐在地上，背影飄出一股淒涼感，正面則一臉生無可戀的模樣，讓人看了忍不住心疼。這系列有5種款式，分別是瞇瞇眼表情的蠟筆小新、肥嘟嘟左衛門，滿臉鬍渣、神情落寞的爸爸廣志，以及寵物狗小白和妮妮的兔子娃娃。

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲這系列有蠟筆小新、肥嘟嘟左衛門、廣志、小白、妮妮的兔子5種款式。（圖／翻攝自gashapon.jp）

除了「等待中的蠟筆小新」，前不久也新出了「等待中的蔬菜們」第二彈，蔬菜全部被擬人化，根、莖變成手和腳，一樣擺出雙手抱膝、身軀縮起來的標誌性姿勢，看起來真的有股淡淡的哀傷。這系列一樣有5款，分別是花椰菜、黃色甜椒、大蔥、洋蔥和櫻桃蘿蔔，放一排在桌上可愛度破表。

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲這系列有花椰菜、黃色甜椒、大蔥、洋蔥、櫻桃蘿蔔5種款式。（圖／翻攝自gashapon.jp）

喜歡可愛扭蛋的話，也可以看看日本YELL公司推出的「旅路 壹」系列，這系列是幾隻動物們背上小小的行囊，準備踏上旅途去流浪，讓人想到以前很紅的手機遊戲《旅行青蛙》。共有6種不同款式，每一隻動物的行囊都很有特色，像倉鼠就帶著葵花子，奇異鳥則背了奇異果，狸貓戴斗笠、青蛙帶著葉子，小豬、小羊也背了超Q小包袱。

▲等待中的蠟筆小新。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲這系列有奇異鳥、倉鼠、青蛙、小羊、小豬、狸貓6種款式。（圖／翻攝自fumuo.jp）

關鍵字：

蠟筆小新, 扭蛋, 公仔, 等待中動物們

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