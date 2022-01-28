Angelababy斷了6年婚姻：感情如果失去平衡，肯定也維持不了多久

▲Angelababy、黃曉明正式結束6年婚姻。（圖／翻攝自微博/Angelababy，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Angelababy、黃曉明兩人今（28日）正式宣布離婚，回顧當初公主王子的世紀婚禮和濃情密意，讓人不勝唏噓。Angelbaby自出道以來總被認定為傻白甜，經過歲月洗禮，對照近來說出口的字字句句真是清醒又透徹，或許能從她節目中透露的感情觀，看出一絲端倪。

#從容是我最強的武器！



#因為我自己從15歲開始工作，所以很習慣靠自己，就算我的另一半再有錢，我也不想伸手問人家要錢。



#累的時候，想想所有走過的上坡。



#日子是給自己過的



#其實我遇到那種特別難過的事，我反而不想哭，我反而是看到快樂的事情，即將消失的感覺，我會想哭。



#愛情需要邊界，它是相處的底線也是自我的防線，在感情中不要因迎合而丟失自我。



#人選擇就是一瞬間的事情，也沒有說一定要所有的事情都特別好，一定要是無黑點，那都是自己做的事情，自己承擔所有的結果就好了。



#愛的本身就是很簡單的，我一直覺得能再一起的兩個人就像兩塊拼圖一樣，能拼在一起，那就是對的。



#不管男孩寵女孩，女孩寵男孩，其實兩個人給出來的關心和寵愛都是對等的，如果失去平衡的話，肯定也維持不了多久。

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