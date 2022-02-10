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開工頂著「暗沉疲勞肌」當心影響事業運！蘊含珍稀鳳凰重生能量「日本黃金麴新生奇蹟精萃」2／10東購47台搶先首賣

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▲▼ 年假,熬夜,追劇,疲勞肌,鳳凰能量,東森購物,BIO UP,科美研,日本黃金麴新生奇蹟精萃,自然美。（圖／自然美提供）

▲BIO UP首款抗老新作「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，以簡單成分與不簡單的精萃技術，有感幫因為年假熬夜追劇而導致的疲勞肌，喚起原本的活力。

時尚中心／綜合報導

終於放完近年最長的9天年假，有人趁著難得的時光休養生息、調理好身體重新返回職場，當然也有人把握難得的長假，與親友敘舊、熬夜追劇狂打遊戲，完全無視缺水肌膚的哀嚎！等到準備要收心，望向鏡子裡的自己才發現，因為連日放鬆大吃加上作息顛倒，導致整張臉暗沉蠟黃、毛孔粗大、乾燥粗糙。頂著憔悴的臉重返職場，難免讓人擔心觸霉頭，要是工作績效、業務訂單註定跌宕一整年，那該怎麼辦？想挽救被糟蹋9天的肌膚，固然要重拾日常保養，還可以在這個緊急時刻，選擇能讓肌膚煥采賦活、展現顏值顛峰的奇蹟能量——BIO UP科美研「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，一滴拯救氣色黯淡的疲勞肌，更要喚醒久違的青春奇肌。

隨著時間在走，再愛美的人也不得不面對「每天的自己都比昨日還老一些」的現實，因此肌膚可不是只有「年假日夜顛倒、乾枯過勞」的問題而已。肌膚最大的敵人「老化」，一向是BIO UP研發團隊視為「重點狙擊」的目標，繼去年底「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」瘋搶到缺貨後，團隊緊接著持續從清酒中萃取出多種美肌成分，並再度以引以為傲的高效雞尾酒為基底，薈萃成旗下首款抗老新作「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，不過此次肩負起對抗歲月痕跡最關鍵的角色另有其物，那就是源自南非的——珍稀鳳凰草！

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▲「日本黃金麴新生奇蹟精萃」做為BIO UP旗下首款抗老新作，特選珍稀的南非鳳凰草做為秘密武器。

生長在南非高原的特有植物「鳳凰草」，乍聽只覺彷彿氣場強大，若是再說起它的別名「重生草」，追求凝住肌齡的名媛貴婦們肯定會眼睛一亮！之所以被譽為有「重生之效」，原因就在於鳳凰草生長的地方就在惡劣且溫差劇烈的沙漠地帶，因此形塑了鳳凰草能適應極端氣候的生存力，尤其在長年缺水的沙漠中，更是養成即使乾枯如凋零的狀態，但只需要一點點的水，就能宛如還魂、重新復活甦醒，教人驚詫於大自然的奧秘與蓬勃生機！

BIO UP看上鳳凰草強韌生命力的底蘊，因此特選生長於旱災時期的鳳凰草，以人力手工細膩摘取後，淬鍊出的高濃度精華，讓鳳凰草運用在人類的肌膚上，正如枯死的它遇到活水一般，只需薄透的用量，即能讓被疲勞摧殘的肌膚瞬間吃進滿滿的水分，進而讓粗糙的肌理重回原本Q彈澎潤、緊緻柔嫩的狀態，一掃年假不懂得好好保養的陰霾，給予肌膚更細緻、更全方位的呵護與修護，重新找回屬於自己的顏值巔峰。

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▲受到疲勞摧殘的肌膚最需要滿滿的水分與修護力，進而讓粗糙的肌理重回原本Q彈澎潤、緊緻柔嫩的狀態。

除此之外，「日本黃金麴新生奇蹟精萃」同步再派出用生物技術淬鍊的高活益膚菌，進一步穩定膚況、升級肌膚的自我修護能力。以珍稀的鳳凰草與高活益膚菌，加上日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等萬中選一的成分，最後再以最佳比例調配出高效雞尾酒配方。

值得一提的是，能大幅提升肌膚含水量的金賞酒粕，主要是從山田錦名酒「紀伊國屋文左衛門」提煉而出，清酒菁純（α-GG）更是300毫升的清酒僅含1克、能讓肌膚倍速修護的珍稀專利成分，力求以簡單成分、不簡單的精萃技術，為肌膚注入鳳凰代表的賦活能量，喚醒沉睡已久的活力。

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▲BIO UP日本黃金麴新生奇蹟精萃40ml，售價3,980元。

無論年假期間是否維持住肌膚的澎潤緊緻與煥采亮澤，只要跟著撕掉的日曆過日子，想逆著時光守住當下的青春肌齡，就是一輩子的功課！2022年就讓BIO UP家族新成員「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，日以繼夜創造每個逆轉時光的奇蹟！2/10（四）22：40只在東森購物47台全球首賣，限時40ml/NT$3,980，為肌膚獻上從未體驗過的極致寵愛。

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