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李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

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▲▼李晶晶 。（圖／公關照）

▲李晶晶向爺爺學習打麻將的技巧。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛設計師李晶晶最近手機貼上的麻將造型的「發」字刺繡貼布，出自她自創品牌Amazing by Jing Jing的設計，獲得不少親友與網友的熱烈迴響，想購入招財運，她宣傳新作「晶晶體」再度上身，搞笑寫下「有發財今天一定會self touch，好多人問self touch = 自摸」。

▲▼李晶晶 。（圖／公關照）

▲李晶晶從麻將桌上獲得靈感，為自創品牌Amazing by Jing Jing設計「發」字刺繡布。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

從小讀美國學校的李晶晶笑著說：「我看不懂中文卻會打麻將，都是因為跟爺爺學的。」她回憶過年與爺爺打麻將，兒孫都會先收到他發的每人一包「麻將專用金」，無論輸贏，最終爺爺仍會偷塞紅包給她當零用錢。她從牌桌上獲得靈感，創作麻將造型的「發」字刺繡貼布，可以貼在手袋、手機殼、衣服上，還能撕下重複使用，輕鬆招財、求好運，她在IG問誰想獲得，立刻引來好友蕭亞軒回應「我」。

▲▼李晶晶 。（圖／公關照）

▲李晶晶去年搬新家，因此年夜飯全家將在她家團圓。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

李晶晶去年新家落成，因此迎接虎年的年夜飯，全家人將到她的新居團圓，她表示：「年菜由我與妹妹負責。」吃飽喝足後將展開麻將大戰，問及否會打通宵？她說：「看大家興致，我要把紅包賺回來。」

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