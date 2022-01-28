紅繩搭招財串飾喜氣洋洋　Pandora端出福虎、神獸搏好運

▲Pandora為農曆新年推出一系列富有吉祥寓意的串飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接虎年來臨，丹麥品牌Pandora發表一系列帶有吉祥寓意的新春作品，除了打造象徵勇氣與力量的開運福虎串飾，以黑色琺瑯描畫出老虎斑紋與額頭上霸氣的「王」字，同時還推出東方文化中帶財的招財貓、傳統神話中代表重生的鳳凰串飾等，為佩戴者增添自信和好運。

▲Pandora福虎皮繩串飾套組，3,980元。

為呼應新春喜氣氛圍，Pandora特別推出多款新春限定套組，當中嘴銜著一枚硬幣代表招來財富的神獸貔貅串飾以及開運福虎串飾，均配上紅色皮繩手環顯得喜氣洋洋；另一套組則為姿態靈動的鳳凰項鍊，其翅膀上點綴寶藍色琺瑯、粉色與紅色鋯石分層點綴，尾羽亦鑲滿粉色與紅色鋯石，展現其優雅形象。

▲Pandora鳳凰項鍊串飾套組（右）4,980元，貔貅皮繩串飾套組3,980元。

施華洛世奇（Swarovski）則以卡哇伊手法詮釋Chinese Zodiac系列老虎首飾，為嘴角上揚的可愛版老虎項鍊、耳環等密鑲施華洛世奇水晶，閃亮無比，當中耳環採不對稱設計，更顯俏皮。

▲施華洛世奇Zodiac Tiger虎鍊墜（左）4,950元，不對稱穿孔耳環3,850元。（圖／施華洛世奇提供）

►愛神的箭射向髮際 心形髮飾不限約會、日常也好搭

►李晶晶手機貼「發」字求自摸 看不懂中文卻會打麻將賺紅包

