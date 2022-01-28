fb ig video ETtoday search mobile

紅繩搭招財串飾喜氣洋洋　Pandora端出福虎、神獸搏好運

>

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora為農曆新年推出一系列富有吉祥寓意的串飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接虎年來臨，丹麥品牌Pandora發表一系列帶有吉祥寓意的新春作品，除了打造象徵勇氣與力量的開運福虎串飾，以黑色琺瑯描畫出老虎斑紋與額頭上霸氣的「王」字，同時還推出東方文化中帶財的招財貓、傳統神話中代表重生的鳳凰串飾等，為佩戴者增添自信和好運。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora福虎皮繩串飾套組，3,980元。

為呼應新春喜氣氛圍，Pandora特別推出多款新春限定套組，當中嘴銜著一枚硬幣代表招來財富的神獸貔貅串飾以及開運福虎串飾，均配上紅色皮繩手環顯得喜氣洋洋；另一套組則為姿態靈動的鳳凰項鍊，其翅膀上點綴寶藍色琺瑯、粉色與紅色鋯石分層點綴，尾羽亦鑲滿粉色與紅色鋯石，展現其優雅形象。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora鳳凰項鍊串飾套組（右）4,980元，貔貅皮繩串飾套組3,980元。

施華洛世奇（Swarovski）則以卡哇伊手法詮釋Chinese Zodiac系列老虎首飾，為嘴角上揚的可愛版老虎項鍊、耳環等密鑲施華洛世奇水晶，閃亮無比，當中耳環採不對稱設計，更顯俏皮。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Zodiac Tiger虎鍊墜（左）4,950元，不對稱穿孔耳環3,850元。（圖／施華洛世奇提供）

►愛神的箭射向髮際　心形髮飾不限約會、日常也好搭

►李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

關鍵字：

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 虎年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光

猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光

「豐臀金」千萬愛馬仕牆洩貴婦生活　戴Tiffany珠寶游泳超狂

「豐臀金」千萬愛馬仕牆洩貴婦生活　戴Tiffany珠寶游泳超狂

賈靜雯手遮半臉秀25萬Tiffany手環　網友搞笑「確定不是在剃牙」 余文樂201萬「錶王」上手　綠上加綠好潮 CITIZEN鍊帶錶絕配上班穿搭　櫻吹雪面盤浪漫極了 Swatch情人對錶放閃不客氣　愛心圖案連暗夜都發光 52歲珍妮佛羅培茲小可愛造型超火辣　戴太多項鍊成敗筆　 小虎珠寶墜霸氣招財　持紅瑪瑙古錢幣象徵「金銀財寶滿手抓」 萬寶龍休閒胸包虎紋好低調　連Logo都變黑色了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面