盤點虎年特色紅包＆春聯！加碼拜年吉祥話大全一次網羅

文／LOOKin 圖／Lookin提供

農曆年就在眼前了，最應景的紅包與春聯準備好了沒有啊？如果還沒有任何想法的話，快來看看小編統整出來的超有梗、超可愛又有質感的紅包與春聯吧！從童趣感的插畫派到質感系的設計派都有，讓妳可以針對送禮的對象挑選合適的款式，快來看看有沒有喜歡的吧～一起向親朋好友們傳遞滿滿的祝福吧！

Pinkoi X LINE FRIENDS

▲LINE FRIENDS Special Edition2022春聯，NT$200起／紅包袋，NT$210起。（圖／Pinkoi）

Pinkoi攜手同樣在今年迎來十週年的LINE FRIENDS原創IP「BROWN & FRIENDS」，共同注入10th X 10th 的力量，以100分的美好心意為理念，推出2022虎年限定設計紅包、春聯。特別選用LINE FRIENDS虎年圖案結合迷人又經典的台味情話，「虎哩挖誒愛」、「虎你歡喜」、「天天幸虎」等俏皮虎字情話，讓換上虎年裝扮的熊大、兔兔和莎莉，在農曆新年以療癒討喜模樣，溫馨陪伴大家！

Mao’s樂陶陶

▲虎虎幸福 紅包袋組，NT$350起、虎虎幸福 春聯組，NT$450起。（圖／Pinkoi）

設計品牌Mao's樂陶陶與書法詩人何景窗、波隆那插畫家Cindy wume攜手推出全新聯名系列商品。透過何景窗老師的筆墨與Cindy的畫筆，期許在新的虎年日常，財富、平安、幸福滾滾來，吃飽、穿好、家得美好。

Million Ways選物

▲2022虎年質感燙金華麗紅包袋 / 雙色 / 6入，NT$250。（圖／Pinkoi）

Million Ways選物今年推出手質感俱佳的兩款大地色系貝爾敦綺美紙，以燙印玫瑰金及消光粉紅的工法呈現繁複絕美的裝飾線插畫，為春節帶來時尚與樸實的全新意象。收到商品的網友回覆一致好評，都說：畫風精緻，質感很好，設計很華麗。

小黃間

▲虎虎生風 新年紅包袋，5入NT$80、虎你旺 x 平安虎 春聯明信片，2入組NT$100。（圖／翻攝自Pinkoi）

人氣插畫家小黃間，期許透過溫暖創作成為每一個大小孩的秘密基地！在虎年前夕推出，「虎虎生風」紅包袋，虎年就讓我們帶著滿滿力量一起前進！「虎你旺X平安虎」春聯明信片組，雙面印刷，背面可書寫，寫下新年祝福送給對方，或是寫下新年希望貼起來喔！

玩印工作室

▲2022純手工絹印 大貓.虎年紅包袋 一套6入（張張不同）NT$260、方形小春聯 一組4入，NT$180。（圖／翻攝自Pinkoi）

「玩印工作室」從創始以來秉持傳統手工技藝的感光曬版，推廣「絹印」這項懷舊的手工印刷。紅包與春聯皆為純手工絹印，印刷的地方用手觸摸就可以感受到立體，而圖案仔細看會看到絹網的紋路，這是絹印最細緻吸引人，也無法被取代的特質。

鬧事設計

▲描紅春聯繪畫包，NT$180。（圖／翻攝自Pinkoi）

鬧事設計以傳承文化之美「書法」為核心， 產品線以書法的相關用具為主。今年也推出了描紅春聯繪畫包，讓不會寫書法的人也能一同體驗書法的樂趣，很適合全家大小一起同樂，自己的春聯自己寫、自己畫！

月白設計

▲2022虎年DIY立體紅包組【虎神在在。祝福綿延】特級版，6入 NT$590。（圖／翻攝自Pinkoi）

月白設計推出虎年的DIY互動設計紅包，採用傳統燙金工藝，結合有色美術厚磅紙，展現出獨特的收藏品味、增加禮品的厚實感，大大提升了送禮的質感氛圍，也讓大家可以體驗不一樣的送紅包儀式。

YEH & YEH

▲2022 l 如虎添翼 l 貓咪春聯明信片，三入組NT$250。（圖／翻攝自Pinkoi）

設計品牌YEH & YEH，由兩位平面設計與插畫自由工作者所創立，以日常生活為靈感，運用老虎、貓咪元素結合「想當貓」、「想當老虎」等趣味字句，帶來帶有燙金的低調閃耀春聯，藉由詼諧的反差創作，傳遞在生活中即便有時覺得自己一個人很渺小，但在新的一年仍能時時刻刻如虎添翼、虎虎生風！

三支筆工作室

▲虎年生肖斗方全系列，4入 NT$220、【生活系列】少吃多動春聯，NT$50。（圖／翻攝自Pinkoi）

三支筆工作室今年推出了生肖系列與生活系列的春聯，生肖系列以調皮小老虎嬉遊四季為主題，以老虎與代表四季的植物結合，希望在新的一年裡春夏秋冬都陪伴著大家。生活系列裡「少吃多動」這句最打動小編的心，畢竟年節就是會不停大吃，此外生活系列還有躺平、抱富、早睡早起等設計都相當可愛。

我不是胖虎

▲不二馬胖虎紅包袋，3入NT$69、不二馬胖虎春聯（長）， 3入NT$89。（圖／翻攝自永立實業）

虎年絕對不能遺忘的就是由不二馬大叔創作的「我不是胖虎」系列，這次特別針對虎年推出了限定商品，其中「胖虎紅包袋」有8種不同圖案，每一包還會附贈「胖虎貼紙」喔！能開運祈福的「胖虎春聯」，分成長型、短型兩種尺寸，而且巷口7-ELEVEN就能買到，快讓胖虎陪伴您迎新過虎年吧！

同場加映－拜年吉祥話大全

▲2022虎年春聯，5入組NT$250。（圖／翻攝自Pinkoi）

虎年拜年吉祥話－通用版

虎年吉祥、虎年大吉、虎年如意、虎年行大運、猛虎出山、猛虎下山、福虎賀歲、福虎生風、如虎添翼、虎虎生風、生龍活虎、虎來運轉、虎運當頭、虎運亨通、虎運連年。

▲【Gladys Hung】 2022虎年春聯-虎Cares、萌虎、幫你呼虎、虎蘭，各NT$50。（圖／翻攝自Pinkoi）

虎年拜年吉祥話－諧音趣味版

虎哩今年發大財、虎哩萬事如意、虎哩健康呷百二、虎哩好運旺旺來、虎哩心想事成福氣來、虎哩心想事成福氣來、虎哩健康平安好事來（諧音：台語給你）

愛老虎油！（諧音：I love you）

虎哩好舒虎！（諧音：舒服）

天天幸虎、幸虎久久！（諧音：幸福）

平安就是虎！（諧音：福）

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星巴克虎年限定杯太Q！多款小老虎粉嫩設計，新年禮物最棒選擇！



2022虎年新春限定酒款推薦！開運時尚包裝、女孩也愛的暢銷熱賣口味，年節聚會微醺贈禮很可以！



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