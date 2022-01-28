fb ig video ETtoday search mobile

盤點虎年特色紅包＆春聯！加碼拜年吉祥話大全一次網羅

>

文／LOOKin　圖／Lookin提供

農曆年就在眼前了，最應景的紅包與春聯準備好了沒有啊？如果還沒有任何想法的話，快來看看小編統整出來的超有梗、超可愛又有質感的紅包與春聯吧！從童趣感的插畫派到質感系的設計派都有，讓妳可以針對送禮的對象挑選合適的款式，快來看看有沒有喜歡的吧～一起向親朋好友們傳遞滿滿的祝福吧！

Pinkoi X LINE FRIENDS

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲LINE FRIENDS Special Edition2022春聯，NT$200起／紅包袋，NT$210起。（圖／Pinkoi） 

Pinkoi攜手同樣在今年迎來十週年的LINE FRIENDS原創IP「BROWN & FRIENDS」，共同注入10th X 10th 的力量，以100分的美好心意為理念，推出2022虎年限定設計紅包、春聯。特別選用LINE FRIENDS虎年圖案結合迷人又經典的台味情話，「虎哩挖誒愛」、「虎你歡喜」、「天天幸虎」等俏皮虎字情話，讓換上虎年裝扮的熊大、兔兔和莎莉，在農曆新年以療癒討喜模樣，溫馨陪伴大家！

Mao’s樂陶陶

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲虎虎幸福 紅包袋組，NT$350起、虎虎幸福 春聯組，NT$450起。（圖／Pinkoi）

設計品牌Mao's樂陶陶與書法詩人何景窗、波隆那插畫家Cindy wume攜手推出全新聯名系列商品。透過何景窗老師的筆墨與Cindy的畫筆，期許在新的虎年日常，財富、平安、幸福滾滾來，吃飽、穿好、家得美好。

Million Ways選物

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲2022虎年質感燙金華麗紅包袋 / 雙色 / 6入，NT$250。（圖／Pinkoi）

Million Ways選物今年推出手質感俱佳的兩款大地色系貝爾敦綺美紙，以燙印玫瑰金及消光粉紅的工法呈現繁複絕美的裝飾線插畫，為春節帶來時尚與樸實的全新意象。收到商品的網友回覆一致好評，都說：畫風精緻，質感很好，設計很華麗。

小黃間

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲虎虎生風 新年紅包袋，5入NT$80、虎你旺 x 平安虎 春聯明信片，2入組NT$100。（圖／翻攝自Pinkoi）

人氣插畫家小黃間，期許透過溫暖創作成為每一個大小孩的秘密基地！在虎年前夕推出，「虎虎生風」紅包袋，虎年就讓我們帶著滿滿力量一起前進！「虎你旺X平安虎」春聯明信片組，雙面印刷，背面可書寫，寫下新年祝福送給對方，或是寫下新年希望貼起來喔！

玩印工作室

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲2022純手工絹印 大貓.虎年紅包袋 一套6入（張張不同）NT$260、方形小春聯 一組4入，NT$180。（圖／翻攝自Pinkoi）

「玩印工作室」從創始以來秉持傳統手工技藝的感光曬版，推廣「絹印」這項懷舊的手工印刷。紅包與春聯皆為純手工絹印，印刷的地方用手觸摸就可以感受到立體，而圖案仔細看會看到絹網的紋路，這是絹印最細緻吸引人，也無法被取代的特質。

鬧事設計

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲描紅春聯繪畫包，NT$180。（圖／翻攝自Pinkoi）

鬧事設計以傳承文化之美「書法」為核心， 產品線以書法的相關用具為主。今年也推出了描紅春聯繪畫包，讓不會寫書法的人也能一同體驗書法的樂趣，很適合全家大小一起同樂，自己的春聯自己寫、自己畫！

月白設計

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲2022虎年DIY立體紅包組【虎神在在。祝福綿延】特級版，6入 NT$590。（圖／翻攝自Pinkoi）

月白設計推出虎年的DIY互動設計紅包，採用傳統燙金工藝，結合有色美術厚磅紙，展現出獨特的收藏品味、增加禮品的厚實感，大大提升了送禮的質感氛圍，也讓大家可以體驗不一樣的送紅包儀式。

YEH & YEH

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲2022 l 如虎添翼 l 貓咪春聯明信片，三入組NT$250。（圖／翻攝自Pinkoi）

設計品牌YEH & YEH，由兩位平面設計與插畫自由工作者所創立，以日常生活為靈感，運用老虎、貓咪元素結合「想當貓」、「想當老虎」等趣味字句，帶來帶有燙金的低調閃耀春聯，藉由詼諧的反差創作，傳遞在生活中即便有時覺得自己一個人很渺小，但在新的一年仍能時時刻刻如虎添翼、虎虎生風！

三支筆工作室

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲虎年生肖斗方全系列，4入 NT$220、【生活系列】少吃多動春聯，NT$50。（圖／翻攝自Pinkoi）

三支筆工作室今年推出了生肖系列與生活系列的春聯，生肖系列以調皮小老虎嬉遊四季為主題，以老虎與代表四季的植物結合，希望在新的一年裡春夏秋冬都陪伴著大家。生活系列裡「少吃多動」這句最打動小編的心，畢竟年節就是會不停大吃，此外生活系列還有躺平、抱富、早睡早起等設計都相當可愛。

我不是胖虎

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲不二馬胖虎紅包袋，3入NT$69、不二馬胖虎春聯（長）， 3入NT$89。（圖／翻攝自永立實業）

虎年絕對不能遺忘的就是由不二馬大叔創作的「我不是胖虎」系列，這次特別針對虎年推出了限定商品，其中「胖虎紅包袋」有8種不同圖案，每一包還會附贈「胖虎貼紙」喔！能開運祈福的「胖虎春聯」，分成長型、短型兩種尺寸，而且巷口7-ELEVEN就能買到，快讓胖虎陪伴您迎新過虎年吧！

同場加映－拜年吉祥話大全

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲2022虎年春聯，5入組NT$250。（圖／翻攝自Pinkoi）

虎年拜年吉祥話－通用版

虎年吉祥、虎年大吉、虎年如意、虎年行大運、猛虎出山、猛虎下山、福虎賀歲、福虎生風、如虎添翼、虎虎生風、生龍活虎、虎來運轉、虎運當頭、虎運亨通、虎運連年。

▲拜年吉祥話大全。（圖／lookin）

▲【Gladys Hung】 2022虎年春聯-虎Cares、萌虎、幫你呼虎、虎蘭，各NT$50。（圖／翻攝自Pinkoi）

虎年拜年吉祥話－諧音趣味版

虎哩今年發大財、虎哩萬事如意、虎哩健康呷百二、虎哩好運旺旺來、虎哩心想事成福氣來、虎哩心想事成福氣來、虎哩健康平安好事來（諧音：台語給你）

愛老虎油！（諧音：I love you）

虎哩好舒虎！（諧音：舒服）

天天幸虎、幸虎久久！（諧音：幸福）

平安就是虎！（諧音：福）

延伸閱讀：

星巴克虎年限定杯太Q！多款小老虎粉嫩設計，新年禮物最棒選擇！

2022虎年新春限定酒款推薦！開運時尚包裝、女孩也愛的暢銷熱賣口味，年節聚會微醺贈禮很可以！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

紅包, 春聯, 虎年, 虎年開運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身

昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身

營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點 Jessica罕見「狗啃瀏海」登封！新造型太減齡　網驚：根本逆生長 羅霈穎留下的15件愛馬仕450萬全數拍出　做公益遺愛人間 超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG 李敏鎬同框國際超模拍廣告帥炸！網紅「面癱黑人哥」竟也參一咖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面