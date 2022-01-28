【廣編】林曉同設計師珠寶再展新店　首家台灣珠寶品牌進駐成都IFS國金中心

【廣編特輯】

▲品牌位於成都國際金融中心（IFS）的中國第4間店。

圖、文／林曉同設計師珠寶提供

成立品牌23年的林曉同設計師珠寶，海外店自2015年香港誠品尖沙咀展店後，2022年再展新店落點歷史文化底蘊豐厚的成都，這也是林曉同設計師繼蘇州、深圳、重慶後，於中國的第4間店。整體設計延續品牌寧靜優雅的珠寶藝廊空間概念，在成都最精華的國際金融中心（IFS）商場，以人文與華人情感的珠寶創作，牽起國際不同城市的共鳴，讓世界看到孕育自台灣的深度美學。

國際華人設計師林曉同以深厚溫潤的華人文化為底蘊，呈現獨到的創意設計，精雕細琢地孕育品牌超過23年，設計作品榮獲The Gold Virtuosi International Jewelry Award義大利國際珠寶設計大獎、世界黃金協會亞洲區榮譽大獎等20多個獎項肯定，作品並被登錄於義大利全球珠寶趨勢大典Trendbook。

林曉同至今保持初衷，將一貫濃厚的人文情感創作融入作品中，成就風格獨具的珠寶典範，以台灣深厚設計力與品味與各國際城市交融，於全球華人擁有眾多收藏家，有來自歐洲如英國、德國、法國等地與亞洲各地的知音，設計師希冀將華人玉石的美好寓意，以現代新面貌設計分享給國際，傳遞設計無國界、處處有藝術的美好，更期待將台灣這片土地所孕育的設計養分，持續拓展為世界各地藏家所喜愛。