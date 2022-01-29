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美白再升級！NB東森自然美全新「極光水音波專案」　自帶肌膚極光圈

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▲▼ 美白再升級！NB東森自然美全新「極光水音波專案」打通肌膚底層 創造超亮白零瑕疵 自帶肌膚極光圈 。（圖／）

▲NB東森自然美新推出「極光水音波專案」為肌膚淨白掃黑，自帶極光圈。

圖、文／東森自然美提供

NB東森自然美的水光課程從2017推出後就大受歡迎，身為台灣美容SPA霸主，以照顧女性從頭到腳、從裡到外的美麗為出發點，致力打造出最符合台灣女性需求的全方位美學，更不斷尋求高科技技術引進各種頂級創新科技，依照不同膚質需求，推出客製化專屬科技SPA。

不只白、還要亮，台灣女性保養喜好更趨要求，NB東森自然美新推出「極光水音波專案」，使用超音速水光美容儀器，利用每秒220m的高速，打通肌膚吸收開關；加上升級版的獨家研發多年藥理研究結合多種胜肽的「童妍水光極亮晶瓷晶萃」，快速且密集地注入肌膚所需養分，達到淨亮細緻加乘作用，再提供充分潤澤呵護，為肌膚淨白掃黑，使肌膚重現光采，自帶極光圈。

非侵入式科技SPA 立即打造水潤極光美肌

NB東森自然美全新「極光水音波專案」，用最少的時間，做最有效的保養！非侵入式科技SPA三步驟，層層為肌膚開啟亮白保養之旅，第一步的肌膚檢測，讓美容師能徹底掌握肌膚狀況，並以專業數據分析建議，第二步以科技護膚儀器+手法暢通肌膚的三大核心，打通肌膚任督二脈，第三步使用添加升級版NB複合胜肽、九胜肽和植物精萃的「童妍水光極亮晶瓷晶萃」注入肌膚底層，賦活肌底青春能量除黑嫩白，打造通透雪瓷美肌。一步一步自然美麗，讓女人能夠在過程中重新認識並愛上煥然一新且自然光采的自己。

▲▼ 美白再升級！NB東森自然美全新「極光水音波專案」打通肌膚底層 創造超亮白零瑕疵 自帶肌膚極光圈 。（圖／）

▲「極光水音波專案」，非侵入式科技SPA三步驟，層層為肌膚開啟亮白保養之旅。

超音速水光美容儀器 深層護理瞬效有感

想達到肌膚緊實透亮，疏通阻塞肌膚使吸收管道暢通，肌膚保養才有感！坊間大部分的課程幾乎訴求運用雙手按摩，難以使肌膚達到深層吸收。NB東森自然美引進了超音速水光機機種，利用每秒220m的高速，輕撫肌膚，再將產品霧化，把小分子的亮白精華精準注入，進而能達到水潤透白，就好像在肌膚底層內建水庫，明顯感受肌膚白細透亮。

東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 極光水音波專案, 美白, SPA

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