積家開放訂製專屬猛虎錶　精雕姿態活靈活現

▲積家結合琺瑯彩繪與雕刻工藝的Reverso Tribute Enamel 「Tiger」翻轉系列琺瑯虎年紀念腕錶。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶創作的虎年錶壓軸之作，為積家（Jaeger-LeCoultre）結合琺瑯彩繪與雕刻工藝的Reverso Tribute Enamel「Tiger」翻轉系列琺瑯虎年紀念腕錶，面盤是覆以不透明的黑色大明火琺瑯，翻轉錶殼至錶背，鐫刻於玫瑰金上並輔以磨砂處理鍍銠條紋的猛虎躍然眼前，姿態相當生動。

▲積家Reverso Tribute Enamel翻轉系列琺瑯腕錶的面盤亦覆以黑色大明火琺瑯。

積家雕刻師為凸顯威風凜凜老虎的立體與深邃感，運用「模雕」（Modelled Engraving）工藝，以不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿，挑戰不僅於此，還需要在大明火琺瑯塗層表面上雕刻，光是此工序就要耗費55小時，而此款翻轉系列琺瑯虎年紀念腕錶僅限專屬訂製，顧客可選擇不同顏色的琺瑯作個性化設計，甚至可以結合品牌的珍稀工藝，創作世上唯一的作品。

▲積家雕刻師為凸顯老虎的立體與深邃感，運用「模雕」工藝。

同屬歷峰（Richemont）集團的江詩丹頓（Vacheron Constantin），正於台北101專賣店舉辦「Classic with a Twist致敬20世紀初大膽敢為的彭湃創意主題展」，展出8只20世紀初期的古董錶，最大亮點是去年慶祝American 1921腕錶問世100周年而重新打造的絕品時計，整只錶由裡而外都還原1921原創錶款的樣貌，連機芯都以古早工具、零件製作而成，獨一無二之作再現「咆哮的二十年代」精神。

▲江詩丹頓獨一無二的American 1921絕品時計來台展至二月底。（圖／江詩丹頓提供）

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